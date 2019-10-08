«Короли интриги»: Рецензия Киноафиши

Легенда аргентинского кино Мара Ордаз (Грасиэла Борхес) когда-то стала второй после Софи Лорен актрисой, завоевавшей премию «Оскар» за роль в неанглоязычном фильме. Однако теперь публика забыла ее, и дива коротает свои дни вдали от большого города в компании троих мужчин: мужа-колясочника (Луис Брандони), который в прошлом тоже был актером, сценариста (Маркос Мандсток), писавшего для нее роли, и режиссера (Оскар Мартинес), ставившего фильмы с ее участием.

Атмосфера в доме далека от идеальной. Мара смертельно устала от своих приятелей, которые давно не выказывают никакого почтения к ее звездному статусу. И тут, как по заказу, на пороге неожиданно возникает молодая пара из Буэнос-Айреса (Николас Франсельа и Клара Лаго). Они якобы заблудились и попали в поместье Ордаз совершенно случайно, но – вот совпадение – видели все ее фильмы и вообще являются страстными поклонниками. Они забрасывают всю компанию комплиментами, цитируют по памяти оскаровскую речь Мары и параллельно с хищным видом осматривают дом. Нетрудно догадаться, что у них на уме на самом деле. Вскоре столичные мажоры начнут уговаривать актрису продать имение и перебраться в мегаполис. Однако ее переезд оставит всю мужскую компанию на улице, и мириться с такой перспективой бывшие кинематографисты не намерены.

«Оскар», который стоит в доме Мары на почетном месте, у входа на парадную лестницу, наверняка настоящий: во всяком случае, в 2010 году режиссер Хуан Хосе Кампанелья получил точно такой же за фильм «Тайна в его глазах» - детектив, интрига которого уходила корнями в один из самых страшных периодов аргентинской истории. За прошедшие годы постановщик в основном занимался сериалами и анимацией, снимал эпизоды «Доктора Хауса» и «Закона и порядка». «Короли интриги» - его первый большой игровой фильм после оскаровского триумфа девятилетней давности.

Эту картину поначалу тоже хочется измерить исторической линейкой. Повод есть: «Короли интриги» - ремейк комедии 1976 года «Вчерашние мальчики не использовали мышьяк». Оригинальная лента вышла всего через несколько недель после произошедшего в Аргентине военного переворота. Ее выдвинули от страны на соискание премии «Оскар» и довольно быстро забыли: в первые годы «Грязной войны» с массовыми похищениями, пытками и казнями жителям страны явно было не до смеха.

Короли интриги

В «Королях интриги» действие перенесено в современность. Период военной диктатуры упоминается вскользь. Герои рассуждают о том, что многие их коллеги тогда уехали за границу, а сами они предпочли спрятаться от исторических бурь в загородном поместье. Профессии персонажей тоже отличаются от оригинальной версии. Там Мара жила в окружении мужа, доктора и личного секретаря, а здесь все трое мужчин – выходцы из кинематографической среды.

Смена рода занятий становится ключевым для фильма элементом. Она выносит героев из реальности в чисто театральную условность. Как бы ни был велик соблазн увидеть в «Королях интриги» высказывание о прошлом и настоящем аргентинского кино или критику капитализма (ушлые девелоперы-манкурты покушаются на сокровища национальной культуры), все параллели такого рода окажутся притянутыми за уши.

Кампанелья переснимает старый фильм просто потому, что его криминальный сюжет с парочкой довольно бодрых твистов становится идеальной основой для актерского капустника. Аргентинские звезды Грасиэла Борхес, Оскар Мартинес и Маркос Мандсток – в реальной жизни такие же легенды, как их персонажи – с явным наслаждением и высочайшим мастерством вживаются в роли людей, полностью отдавших себя кинематографу и фактически в нем утонувших. Это не лишенное своего обаяния зрелище, динамичное и порой действительно смешное, но от человека, чей фильм когда-то отнял золотую статуэтку у «Пророка» Жака Одиара и «Белой ленты» Михаэля Ханеке, все же ожидаешь чего-то более глубокого и менее предсказуемого. В общем, как и убеждаются герои фильма, молиться на «Оскар» не стоит. Иногда это заслуженный успех, а иногда – чистая случайность.

Ксения Реутова