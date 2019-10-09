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Короли интриги Короли интриги
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El Cuento de las Comadrejas / The Weasel's Tale Короли интриги 2019 / Аргентина / Испания
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Короли интриги»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Легенда аргентинского кино Мара Ордаз (Грасиэла Борхес) когда-то стала второй после Софи Лорен актрисой, завоевавшей премию «Оскар» за роль в неанглоязычном фильме. Однако теперь публика забыла ее, и дива коротает свои дни вдали от большого города в компании троих мужчин: мужа-колясочника (Луис Брандони), который в прошлом тоже был актером, сценариста (Маркос Мандсток), писавшего для нее роли, и режиссера (Оскар Мартинес), ставившего фильмы с ее участием. Атмосфера в доме далека…

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douwantornot 9 октября 2019, 21:34
Оценка
Эдакое театрализованное представление с легендами аргентинского кинематографа, фильм бодро начинает, но затем сильно затягивает, и динамичная концовка уже не спасаетсюжет. Но актеры потрясающие все
9 октября 2019, 21:34 Ответить
Mikhail Kokin 10 октября 2019, 23:55
Оценка
Прикольный фильм!
10 октября 2019, 23:55 Ответить
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