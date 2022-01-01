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Маркос Мандсток
Маркос Мандсток
Marcos Mundstock
О персоне
Фильмография
Маркос Мандсток
Marcos Mundstock
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Дата рождения
25 мая 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Маркоса Мандстока
Родился 25 мая 1942 года. Санта-Фе, Аргентина.
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Фильмография Маркоса Мандстока
Короли интриги
детектив, комедия
2019, Аргентина / Испания
7.0
Суперкоманда
спорт, анимация, семейный
2013, Испания / Аргентина / США
4.0
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