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Отвези меня туда, где хорошо
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Take Me Somewhere Nice

Отвези меня туда, где хорошо, 2019

2019 / Нидерланды / Босния и Герцеговина
6.3 Оцените
12 голосов
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О фильме

Альма, девушка на пороге взросления, покидает материнский дом в Нидерландах и отправляется в Боснию на поиски отца, которого она никогда не видела. Необычный минималистский роуд-муви, получивший приз за «исключительное художественное решение» на 48-м Роттердамском кинофестивале. Альма выросла с матерью в Нидерландах. Отец, которого Альма почти не знает, остался в Боснии, где она никогда не была. Однажды девушка решает навестить отца и приезжает на свою вторую — или первую? — родину, если таковая еще в принципе существует в современном мире. Дебют Эны Сендияревич был показан в конкурсе 48-го Роттердамского кинофестиваля, где получил приз за «исключительное художественное решение», а после был включен в программу ACID 72-го Каннского кинофестиваля. Используя острые и нестандартные минималистские композиции, Сендияревич сняла атмосферный роуд-муви о поисках себя в бесконечно странном промежутке между юностью и зрелостью, матерью и отцом, европейским западом и европейским востоком. «Сухой» эксцентричный юмор и мягкий абсурдизм, которыми проникнут фильм, напоминают о ранних фильмах Джима Джармуша.

6.3 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2019
Премьера в мире 26 января 2019
Возраст 16+
Режиссер
Эна Сендиарович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отвези меня туда, где хорошо 2 постера
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