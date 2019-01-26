Отвези меня туда, где хорошо, 2019

Альма, девушка на пороге взросления, покидает материнский дом в Нидерландах и отправляется в Боснию на поиски отца, которого она никогда не видела. Необычный минималистский роуд-муви, получивший приз за «исключительное художественное решение» на 48-м Роттердамском кинофестивале. Альма выросла с матерью в Нидерландах. Отец, которого Альма почти не знает, остался в Боснии, где она никогда не была. Однажды девушка решает навестить отца и приезжает на свою вторую — или первую? — родину, если таковая еще в принципе существует в современном мире. Дебют Эны Сендияревич был показан в конкурсе 48-го Роттердамского кинофестиваля, где получил приз за «исключительное художественное решение», а после был включен в программу ACID 72-го Каннского кинофестиваля. Используя острые и нестандартные минималистские композиции, Сендияревич сняла атмосферный роуд-муви о поисках себя в бесконечно странном промежутке между юностью и зрелостью, матерью и отцом, европейским западом и европейским востоком. «Сухой» эксцентричный юмор и мягкий абсурдизм, которыми проникнут фильм, напоминают о ранних фильмах Джима Джармуша.