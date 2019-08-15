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Героические лузеры Героические лузеры
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La odisea de los giles / The Heroic Losers

Героические лузеры, 2019

2019 / Аргентина / Испания
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Южноамериканская комедия о бедолагах, которые по глупости теряют все свои сбережения.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Комедийный фильм «Героические лузеры» от создателей «Диких историй» — история о том, как отсутствие опыта и знаний в деле может помешать даже самому большому и искреннему желанию. 

Август 2001 года, небольшой городок Альсина недалеко от Аргентины. Жизнь в этом месте замедляется, населения становится меньше, а ресурсов почти не осталось. Тогда жители Альсины, бывший футболист Фермин Пеласси и его жена Лидия, решают создать кооператив, покупая заброшенный силос. Их цель — создать рабочие места для жителей города и вернуть Альсине жизнеспособный бизнес. К идее подключаются их друзья: престарелый самопровозглашенный анархист Антонио, начальник железнодорожного вокзала Роло, грубый эксперт по взрывчатым веществам Атанасио, бизнесвумен Кармен и наивные и не слишком умные братья Хосе и Эладио Гомес.  Все они умудряются собрать более 150 000 долларов, но вот беда: в Альсине нет банков. Поэтому Фермин и Лидия отправляются в соседний город, чтобы разместить депозит в банке города Вильягран. Управляющий банка Альварадо убеждает пару перевести деньги из сейфа в его собственный банк, и после этого у компании друзей начинаются большие проблемы, которые им придется незамедлительно решать. Решение, как это часто бывает, приходит только экстремальное. 

- Фильм был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от Аргентины

- Картина, которая была показана в середине истории, вдохновившая друзей на операцию, — «Как украсть миллион» с Питером О’Тулом. 

- Белаунде — железнодорожник, поэтому во многих сценах показан железнодорожный вокзал Альсины. Можно заметить, что там установлены шпалы, которых не было до конца 2010-го. Поскольку действие происходит в 2001 г., рельсы должны были иметь деревянные шпалы. 

- Роло произносит фразу «¡Olvidate!» («Забудь об этом!»), однако ее начали употреблять лишь недавно, в 2001 году такого выражения не было. 

Первоначально Чино Дарин должен был быть только продюсером проекта, но после ознакомления со сценарием вместе со своим отцом, исполнителем главной роли Рикардо Дарином, они вместе решили, что фильм идеально подходит им для первой совместной актерской работы.

Третья совместная работа режиссера Себастьяна Боренштейна и актера Рикардо Дарина.

Фоном для событий, разворачивающихся в фильме, становится Аргентинский экономический кризис конца 90-х – начала 2000-х годов. По мнению авторов, снимать фильм на такую тему в серьезном ключе было невозможно, так как тот кризис и так является для Аргентины больной темой.

В основу фильма лег роман La noche de la Usina Эдуардо Сачери, который принял участие в работе над киноадаптацией.

Группа аргентинцев решает поместить все свои сбережения в банк, чтобы создать сельскохозяйственный кооператив, который, по их мнению, изменит их судьбу. Однако они становятся жертвами рэкета и теряют все свои деньги.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 9 апреля 2020
Премьера онлайн 26 ноября 2020
Премьера в мире 15 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Себастьян Боренштейн
Себастьян Боренштейн
В ролях
Рикардо Дарин
Рикардо Дарин
Луис Брандони
Луис Брандони
Чино Дарин
Чино Дарин
Вероника Льянас
Вероника Льянас
Даниэль Араос
Даниэль Араос
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Героические лузеры 5 постеров
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Героические лузеры
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Несколько не слишком умных друзей из небольшого аргентинского городка во главе с Фермином (Рикардо Дарин) и Антонио (Луис Брандони) решают открыть сельскохозяйственный кооператив. Правда, они планируют сделать это на месте точно такого же, но разорившегося предприятия. Однако герои собирают деньги и кладут их в банковскую ячейку. Вскоре менеджер уговаривает их перенести всю сумму на счёт, чтобы было легче взять остаток в кредит. И тут в стране происходит экономический кризис. Проходит…
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саундтрек фильма Героические лузеры
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