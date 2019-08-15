Героические лузеры, 2019

Комедийный фильм «Героические лузеры» от создателей «Диких историй» — история о том, как отсутствие опыта и знаний в деле может помешать даже самому большому и искреннему желанию.
Август 2001 года, небольшой городок Альсина недалеко от Аргентины. Жизнь в этом месте замедляется, населения становится меньше, а ресурсов почти не осталось. Тогда жители Альсины, бывший футболист Фермин Пеласси и его жена Лидия, решают создать кооператив, покупая заброшенный силос. Их цель — создать рабочие места для жителей города и вернуть Альсине жизнеспособный бизнес. К идее подключаются их друзья: престарелый самопровозглашенный анархист Антонио, начальник железнодорожного вокзала Роло, грубый эксперт по взрывчатым веществам Атанасио, бизнесвумен Кармен и наивные и не слишком умные братья Хосе и Эладио Гомес. Все они умудряются собрать более 150 000 долларов, но вот беда: в Альсине нет банков. Поэтому Фермин и Лидия отправляются в соседний город, чтобы разместить депозит в банке города Вильягран. Управляющий банка Альварадо убеждает пару перевести деньги из сейфа в его собственный банк, и после этого у компании друзей начинаются большие проблемы, которые им придется незамедлительно решать. Решение, как это часто бывает, приходит только экстремальное.
- Фильм был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от Аргентины
- Картина, которая была показана в середине истории, вдохновившая друзей на операцию, — «Как украсть миллион» с Питером О’Тулом.
- Белаунде — железнодорожник, поэтому во многих сценах показан железнодорожный вокзал Альсины. Можно заметить, что там установлены шпалы, которых не было до конца 2010-го. Поскольку действие происходит в 2001 г., рельсы должны были иметь деревянные шпалы.
- Роло произносит фразу «¡Olvidate!» («Забудь об этом!»), однако ее начали употреблять лишь недавно, в 2001 году такого выражения не было.
Первоначально Чино Дарин должен был быть только продюсером проекта, но после ознакомления со сценарием вместе со своим отцом, исполнителем главной роли Рикардо Дарином, они вместе решили, что фильм идеально подходит им для первой совместной актерской работы.
Третья совместная работа режиссера Себастьяна Боренштейна и актера Рикардо Дарина.
Фоном для событий, разворачивающихся в фильме, становится Аргентинский экономический кризис конца 90-х – начала 2000-х годов. По мнению авторов, снимать фильм на такую тему в серьезном ключе было невозможно, так как тот кризис и так является для Аргентины больной темой.
В основу фильма лег роман La noche de la Usina Эдуардо Сачери, который принял участие в работе над киноадаптацией.
Группа аргентинцев решает поместить все свои сбережения в банк, чтобы создать сельскохозяйственный кооператив, который, по их мнению, изменит их судьбу. Однако они становятся жертвами рэкета и теряют все свои деньги.