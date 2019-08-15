Героические лузеры, 2019

- Фильм был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от Аргентины

- Картина, которая была показана в середине истории, вдохновившая друзей на операцию, — «Как украсть миллион» с Питером О’Тулом.

- Белаунде — железнодорожник, поэтому во многих сценах показан железнодорожный вокзал Альсины. Можно заметить, что там установлены шпалы, которых не было до конца 2010-го. Поскольку действие происходит в 2001 г., рельсы должны были иметь деревянные шпалы.

- Роло произносит фразу «¡Olvidate!» («Забудь об этом!»), однако ее начали употреблять лишь недавно, в 2001 году такого выражения не было.

Первоначально Чино Дарин должен был быть только продюсером проекта, но после ознакомления со сценарием вместе со своим отцом, исполнителем главной роли Рикардо Дарином, они вместе решили, что фильм идеально подходит им для первой совместной актерской работы.

Третья совместная работа режиссера Себастьяна Боренштейна и актера Рикардо Дарина.

Фоном для событий, разворачивающихся в фильме, становится Аргентинский экономический кризис конца 90-х – начала 2000-х годов. По мнению авторов, снимать фильм на такую тему в серьезном ключе было невозможно, так как тот кризис и так является для Аргентины больной темой.

В основу фильма лег роман La noche de la Usina Эдуардо Сачери, который принял участие в работе над киноадаптацией.