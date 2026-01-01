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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Луис Брандони
Luis Brandoni
Киноафиша
Персоны
Луис Брандони
Луис Брандони
Luis Brandoni
Дата рождения
18 апреля 1940
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Луиса Брандони
Родился 18 апреля 1940 года. Буэнос-Айрес, Аргентина.
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Популярные фильмы
7.2
Героические лузеры
(2019)
7.2
Короли интриги
(2019)
7.1
Шедевр
(2018)
Фильмография Луиса Брандони
5.6
Мышеловка
4х4
триллер
2019, Аргентина / Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.2
Короли интриги
El Cuento de las Comadrejas / The Weasel's Tale
детектив, комедия
2019, Аргентина / Испания
Рецензия
7.3
Героические лузеры
La odisea de los giles / The Heroic Losers
комедия, криминал
2019, Аргентина / Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Шедевр
Mi obra maestra
комедия
2018, Аргентина / Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
4.6
Живёшь только раз
Sólo se vive una vez
боевик, комедия, криминал
2017, Аргентина / Испания
Смотреть трейлер
5.6
Включая всё
La suerte en tus manos
комедия
2012, Аргентина / Испания
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