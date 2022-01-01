Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Луис Брандони
Луис Брандони
Luis Brandoni
О персоне
Фильмография
Луис Брандони
Luis Brandoni
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 апреля 1940
Возраст
82 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Луиса Брандони
Родился 18 апреля 1940 года. Буэнос-Айрес, Аргентина.
Развернуть
Фильмография Луиса Брандони
Короли интриги
детектив, комедия
2019, Аргентина / Испания
7.0
Мышеловка
триллер
2019, Аргентина / Испания
5.0
Героические лузеры
комедия, криминал
2019, Аргентина / Испания
7.0
Шедевр
комедия
2018, Аргентина / Испания
7.0
Включая всё
комедия
2012, Аргентина / Испания
5.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»