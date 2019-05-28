«Питомец Юрского периода»: Рецензия Киноафиши

Юный Крис почти магическим образом становится обладателем доисторического яйца. Вскоре из него вылупляется маленький милый динозаврик, которого мальчик называет Альбертом в честь Эйнштейна. Конечно же, Крис пытается прятать своего питомца ото всех, кроме друзей. И конечно же, за динозавром охотится злобный учёный, мечтающий заполучить в свои руки очередное подопытное животное.

Стандартный сюжет «Питомца Юрского периода» пришёл будто бы прямиком из середины девяностых: подросток дружит со странным и опасным, но милым существом. К сожалению, из тех же времён пришла и графика. Об этом следует сказать даже раньше, чем о сценарии, ведь фильм про огромную (разумеется, динозаврик вырастет) рептилию с плохой графикой сразу теряет половину своей привлекательности — вряд ли даже «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга смог бы когда-то выстрелить, если бы не революционный визуальный ряд.

«Питомец Юрского периода»

Увы, «Питомец» не просто не блещет передовыми эффектами — он безнадёжно отстаёт на многие годы. Проблемы с неестественно нарисованным динозавром дополняются откровенно слабыми съёмками. В общих сценах людей и динозавра совершенно не чувствуется контакта и присутствия обоих в кадре. Ясно, что герой тянет руку пустому месту и гладит воздух. А подросший ящер каким-то образом даже по мягкой земле бегает, не оставляя следов.

И если кто-то надеется, что это удастся компенсировать интересным и динамичным сюжетом — лучше спрятать свои мечты в тёплое место и надеяться, что из них вырастет собственный динозавр. Потому что перипетиям этого фильма позавидуют даже в Болливуде. Из ниоткуда появляется и само яйцо, и некоторые персонажи; злодеи ведут себя максимально злобно без особых на то причин; герой сам устраивает проблемы, а потом с ними разбирается.

Если попытаться после просмотра пересказать сюжет картины, создастся ощущение, что из неё убрали половину необходимых подробностей, начало и финал, поскольку история возникает из ниоткуда и точно так же невнятно исчезает. В довершение, актёры играют плоско. Странным образом многие умудряются вести себя отстранённо не только в общих сценах с динозавром, но и при разговорах друг с другом, иногда глядя мимо собеседника (возможно, в текст сценария). И уж даже не приходится говорить про нелепую поездку на машине, где один из персонажей крутит руль, как на детском аттракционе.

«Питомец Юрского периода»

Единственное, за что можно похвалить «Питомца Юрского периода» (если уж очень захочется сказать о картине что-то хорошее) — фильм ни на минуту не пытается быть чем-то большим или более серьёзным, чем он подан в трейлере или промо-кадрах. Сейчас многие пытаются рассказывать те же наивные истории из девяностых со слишком серьёзным лицом (вроде фильма «Аксель», пересказавшего «Короткое замыкание» на новый лад).

«Питомец Юрского периода» — фильм, которому явно место на детском телеканале. Начинающий режиссёр, небольшой бюджет, посредственные актёры и скудные спецэффекты. Всё это можно понять в утреннем эфире Jetix, но на большом экране ему нет оправданий. Ясно, что его выпускают исключительно на волне новой популярности «Мира Юрского периода» и сразу после самого масштабного фильма про Годзиллу.

Алексей Хромов