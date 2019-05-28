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Киноафиша Рецензии «Питомец Юрского периода»: Рецензия Киноафиши

«Питомец Юрского периода»: Рецензия Киноафиши

28 мая 2019 00:00
«Питомец Юрского периода»: Рецензия Киноафиши

Алексей Хромов пытается найти хоть что-то хорошее в фильме режиссёра «Армии Франкенштейнов».

Юный Крис почти магическим образом становится обладателем доисторического яйца. Вскоре из него вылупляется маленький милый динозаврик, которого мальчик называет Альбертом в честь Эйнштейна. Конечно же, Крис пытается прятать своего питомца ото всех, кроме друзей. И конечно же, за динозавром охотится злобный учёный, мечтающий заполучить в свои руки очередное подопытное животное.

Стандартный сюжет «Питомца Юрского периода» пришёл будто бы прямиком из середины девяностых: подросток дружит со странным и опасным, но милым существом. К сожалению, из тех же времён пришла и графика. Об этом следует сказать даже раньше, чем о сценарии, ведь фильм про огромную (разумеется, динозаврик вырастет) рептилию с плохой графикой сразу теряет половину своей привлекательности — вряд ли даже «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга смог бы когда-то выстрелить, если бы не революционный визуальный ряд.

«Питомец Юрского периода»: Рецензия Киноафиши
«Питомец Юрского периода»

Увы, «Питомец» не просто не блещет передовыми эффектами — он безнадёжно отстаёт на многие годы. Проблемы с неестественно нарисованным динозавром дополняются откровенно слабыми съёмками. В общих сценах людей и динозавра совершенно не чувствуется контакта и присутствия обоих в кадре. Ясно, что герой тянет руку пустому месту и гладит воздух. А подросший ящер каким-то образом даже по мягкой земле бегает, не оставляя следов.

И если кто-то надеется, что это удастся компенсировать интересным и динамичным сюжетом — лучше спрятать свои мечты в тёплое место и надеяться, что из них вырастет собственный динозавр. Потому что перипетиям этого фильма позавидуют даже в Болливуде. Из ниоткуда появляется и само яйцо, и некоторые персонажи; злодеи ведут себя максимально злобно без особых на то причин; герой сам устраивает проблемы, а потом с ними разбирается.

Если попытаться после просмотра пересказать сюжет картины, создастся ощущение, что из неё убрали половину необходимых подробностей, начало и финал, поскольку история возникает из ниоткуда и точно так же невнятно исчезает. В довершение, актёры играют плоско. Странным образом многие умудряются вести себя отстранённо не только в общих сценах с динозавром, но и при разговорах друг с другом, иногда глядя мимо собеседника (возможно, в текст сценария). И уж даже не приходится говорить про нелепую поездку на машине, где один из персонажей крутит руль, как на детском аттракционе.

«Питомец Юрского периода»: Рецензия Киноафиши
«Питомец Юрского периода»

Единственное, за что можно похвалить «Питомца Юрского периода» (если уж очень захочется сказать о картине что-то хорошее) — фильм ни на минуту не пытается быть чем-то большим или более серьёзным, чем он подан в трейлере или промо-кадрах. Сейчас многие пытаются рассказывать те же наивные истории из девяностых со слишком серьёзным лицом (вроде фильма «Аксель», пересказавшего «Короткое замыкание» на новый лад).

«Питомец Юрского периода» — фильм, которому явно место на детском телеканале. Начинающий режиссёр, небольшой бюджет, посредственные актёры и скудные спецэффекты. Всё это можно понять в утреннем эфире Jetix, но на большом экране ему нет оправданий. Ясно, что его выпускают исключительно на волне новой популярности «Мира Юрского периода» и сразу после самого масштабного фильма про Годзиллу.

Алексей Хромов

Алексей Хромов
Алексей Хромов
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