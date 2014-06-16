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Моя собака — робопес
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The Adventures of RoboRex

Моя собака — робопес, 2014

2014 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

У Джеймса Миллера есть только один друг в мире, его любимый лабрадор-ретривер, Рекс. Но когда на его заднем дворе приземляется странная капсула и появляется собака-робот, его жизнь никогда не будет прежней. Робопёс идентифицирует себя как РобоРекс и говорит Джеймсу, что он прибыл из будущего, чтобы помешать злому профессору Апокалипсису захватить мир вместе со своим коварным роботом-разрушителем РобоКотом. Теперь с помощью Рекса и РобоРекса Джеймс отправляется в героическое и душераздирающее приключение, чтобы спасти будущее!

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 16 июня 2014
Возраст 16+
Фильм находится в подборках
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Постер фильма Моя собака — робопес 2 постера
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