Моя собака — робопес, 2014

У Джеймса Миллера есть только один друг в мире, его любимый лабрадор-ретривер, Рекс. Но когда на его заднем дворе приземляется странная капсула и появляется собака-робот, его жизнь никогда не будет прежней. Робопёс идентифицирует себя как РобоРекс и говорит Джеймсу, что он прибыл из будущего, чтобы помешать злому профессору Апокалипсису захватить мир вместе со своим коварным роботом-разрушителем РобоКотом. Теперь с помощью Рекса и РобоРекса Джеймс отправляется в героическое и душераздирающее приключение, чтобы спасти будущее!