Лена и львенок , 2021

Кинокартина с Робертом Неппером и Уэйдом Уильямсом в главных ролях о необыкновенной дружбе девочки-подростка и львенка от американского режиссера Брайана Херцлингера.
Два горе-контрабандиста пытаются переправить маленького белого львенка через пустыню в руки богатого коллекционера экзотических животных Бена Перси (Роберт Неппер). Все идет не по плану, когда животному внезапно удается убежать после аварии на лодке. К счастью, белого львенка находит Лена (Мелисса Коллазо) – новенькая в городе девочка, которая жаждет обыкновенной дружбы и поддержки. Дома у девушки плохие отношения с родителями, а в школе над ней почти все издеваются из-за заикания. Лена решает забрать экзотического детёныша к себе домой, но, чтобы родители, и в особенности отец, ничего не узнали, она прячет хищника в своей художественной студии. Лена называет львенка Снежком, и между ними быстро возникает глубокая связь. После спасения маленького животного Лену будет ждать сложный и тернистый путь, если она действительно хочет уберечь своего нового кошачьего друга от опасностей. Первые препятствия и подводные камни появятся с самого начала: отец Лены узнает о новом члене семьи, контрабандисты охотятся за потерянным грузом, а местные школьные хулиганы прячутся за каждым углом. Когда Лена совершает ошибку, раскрыв свой секрет и доверившись не тому человеку, контрабандисты начинают приближаться к львенку с небывалой скоростью и все выходит из-под контроля. Сможет ли Лена спасти своего нового друга и уберечь его от Бена Перси?
Для актрисы Мелиссы Коллазо это первая главная роль в полнометражном фильме.
Американский режиссер Брайан Херцлингер снял одну из самых прибыльных картин в истории кинематографа. Она называется «Мое свидание с Дрю». Этот документальный фильм рассказывает историю о самом Брайане, который всю жизнь был влюблен в актрису Дрю Бэрримор. Вдохновившись ею, он решает стать режиссером, и теперь у него есть 30 дней для того, чтобы найти актрису и поблагодарить. Бюджет документального фильма составил примерно 1000 долларов, а сборы, в свою очередь, превысили бюджет почти в 238 раз. Фильм был номинирован на восьми различных кинофестивалях и выиграл почти во всех номинациях.
Сценарий к картине написали Шон Майкл Арго и Б. Дэйв Уолтерс, основываясь на рассказе Себастьяна Браммера и Вернера Кинбергера.
Производством фильма занималась кинокомпания Never Films.
Съемки проходили в Фицджеральде, штат Джорджия.
Фильм «Лена и белый тигр» выйдет на DVD и в цифровом формате 12 января 2021 года. DVD будет доступен по рекомендованной розничной цене 19,98 долларов.
Это второй полнометражный фильм для начинающего актера Эллиотта Санкранта.
Это уже не первая совместная работа режиссера Брайана Херцлингера и композитора Эмджея Минарски. Они уже работали вместе над фильмами «Meet my Valentine», «Идеальная дочь», «Рождественский обмен» и «Рождество в рождественском фильме».
Это вторая совместная работа режиссера Брайана Херцлингера и оператора Джоша Мааса. Ранее они уже работали над фильмом «Рождество в рождественском фильме».
Двое не самых успешных контрабандистов пытаются передать белого львенка в руки богатого коллекционера экзотических зверей. Но все идет не по плану, и животное убегает. Судьба сводит львенка с девочкой Леной, которая недавно переехала и пока не нашла друзей. Она забирает животное домой, и дает ему кличку Снежок. Однако в скором времени обозленные преследователи львенка нападают на след и приезжают в город, где живет Лена.