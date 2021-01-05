Лена и львенок , 2021

Для актрисы Мелиссы Коллазо это первая главная роль в полнометражном фильме.

Американский режиссер Брайан Херцлингер снял одну из самых прибыльных картин в истории кинематографа. Она называется «Мое свидание с Дрю». Этот документальный фильм рассказывает историю о самом Брайане, который всю жизнь был влюблен в актрису Дрю Бэрримор. Вдохновившись ею, он решает стать режиссером, и теперь у него есть 30 дней для того, чтобы найти актрису и поблагодарить. Бюджет документального фильма составил примерно 1000 долларов, а сборы, в свою очередь, превысили бюджет почти в 238 раз. Фильм был номинирован на восьми различных кинофестивалях и выиграл почти во всех номинациях.

Сценарий к картине написали Шон Майкл Арго и Б. Дэйв Уолтерс, основываясь на рассказе Себастьяна Браммера и Вернера Кинбергера.

Производством фильма занималась кинокомпания Never Films.

Съемки проходили в Фицджеральде, штат Джорджия.

Фильм «Лена и белый тигр» выйдет на DVD и в цифровом формате 12 января 2021 года. DVD будет доступен по рекомендованной розничной цене 19,98 долларов.

Это второй полнометражный фильм для начинающего актера Эллиотта Санкранта.

Это уже не первая совместная работа режиссера Брайана Херцлингера и композитора Эмджея Минарски. Они уже работали вместе над фильмами «Meet my Valentine», «Идеальная дочь», «Рождественский обмен» и «Рождество в рождественском фильме».

Это вторая совместная работа режиссера Брайана Херцлингера и оператора Джоша Мааса. Ранее они уже работали над фильмом «Рождество в рождественском фильме».