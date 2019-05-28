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Ядовитая роза Ядовитая роза
Киноафиша Фильмы Ядовитая роза Отзывы о фильме «Ядовитая роза»
The Poison Rose Ядовитая роза 2019 / США / Италия
4.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Ядовитая роза»

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Наша рецензия

Пока Тарантино отрывается в Каннах с ДиКаприо и Брэдом Питтом, его звёздный актёр двадцатипятилетней давности ностальгирует по былому кино. Джон Траволта, сопродюсер неонуара от трио второстепенных режиссёров, собрал целую компанию сбитых лётчиков Голливуда. Помимо него самого, это Морган Фримен, среди многих других обвинённый в сексуальных домогательствах, и былой секс-символ Брендан Фрейзер, ставший, как оказалось, жертвой харрасмента. Жанр — неонуар, место действия — Техас,…

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saaaaa.2020 28 мая 2019, 07:57
Бред полны
28 мая 2019, 07:57 Ответить
camea1 30 мая 2019, 01:27
Оценка
Слабовато и вяло, действие заметно провисает, несмотря на попытки разнообразить его экшном, сюжетные ходы предсказуемы.
30 мая 2019, 01:27 Ответить
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