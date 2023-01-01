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Ядовитая роза
Ядовитая роза, 2019: актеры и роли
The Poison Rose
Ядовитая роза
2019 / США / Италия
Трейлер
4.8
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Ядовитая роза, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франческо Синкуемани
Джордж Галло
George Gallo
В ролях
Брендан Фрейзер
Brendan Fraser
Джон Траволта
John Travolta
Фамке Янссен
Famke Janssen
Морган Фриман
Morgan Freeman
Петер Стормаре
Peter Stormare
Роберт Патрик
Robert Patrick
Кэт Грэхэм
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