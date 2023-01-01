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Ядовитая роза Ядовитая роза
Киноафиша Фильмы Ядовитая роза Ядовитая роза, 2019: актеры и роли
The Poison Rose Ядовитая роза 2019 / США / Италия
4.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Ядовитая роза, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франческо Синкуемани Джордж Галло Джордж Галло George Gallo
В ролях
Брендан Фрейзер Брендан Фрейзер Brendan Fraser Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Фамке Янссен Фамке Янссен Famke Janssen Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Петер Стормаре Петер Стормаре Peter Stormare Роберт Патрик Роберт Патрик Robert Patrick Кэт Грэхэм Кэт Грэхэм Katerina Graham Ник Валлелонга Nick Vallelonga Клаудия Джерини Клаудия Джерини Claudia Gerini Аличе Пагани
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