Мечтатели, 2016

Поэзия и высокие отношения глазами и устами влюбленных XXI века. Пауль Целан, сын евреев, погибших в нацистском концлагере, набирающий известность поэт, и Ингеборг Бахман, дочь солдата, члена НСДАП, студентка, изучающая философию и пока всерьез не помышляющая о писательстве, познакомились в Вене в 1948-м; ему — 27, ей — 22. Вена была промежуточной остановкой Целана перед Парижем, куда Бахман могла приезжать крайне редко — проблемы с деньгами, проблемы с визами. Но они стали любовниками, и их отношения — страстные, мучительные, прерываемые браками и романами, — растянулись на два десятилетия и прервались только со смертью Целана (в 1970-м он покончил с собой, Бахман пережила его на три года, скончавшись от последствий пожара, случившегося при до конца не выясненных обстоятельствах). Миру осталась их великая любовная переписка — она и легла в основу этого предельно необычного фильма... В течение полутора часов на экране только два человека (не считая мелькающего в начале фильма звукорежиссера), и это не Пауль и Ингеборг, это молодые актеры, записывающие для радиоэфира письма — короткие и бесконечные, нежные и раздраженные, дошедшие до адресата и не отправленные никогда. Вместе с молодыми людьми, проживающими и собственные жизни, и жизни своих знаменитых персонажей, мы погружаемся в удивительный эпистолярный роман, пронизанный нетерпеливым ожиданием, радостью от коротких встреч, ревностью от затяжного молчания. Режиссер-документалист Рут Беккерманн осуществляет выдающийся эксперимент по прикосновению к возвышенной истории – с помощью пока еще самых обычных (пусть и чертовски талантливых) людей. Ее метод позволяет отчетливо расслышать эхо прошлого и рассмотреть все грани любви — задумчивой и требовательной стихии, равно склонной и к созиданию, и к разрушению.