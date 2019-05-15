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Малыш Кид Малыш Кид
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The Kid Малыш Кид 2019 / США
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Малыш Кид»

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Наша рецензия

Знаменитая песня Боба Дилана Knockin’ on Heaven’s Door была написана в 1973 году для фильма Сэма Пекинпы «Пэт Гэрретт и Билли Кид». Сам музыкант сыграл в картине эксцентричного бандита в цилиндре по кличке Увы-увы, и это был далеко не единственный кунстштюк этого фильма. Пекинпа был уверен, история Малыша Билли станет главным вестерном в его карьере, поэтому очень нервничал, бухал, ссорился со студийными боссами, а когда очередная сцена выходила плохо, залезал…

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Sergey Knyazev 15 мая 2019, 23:12
Оценка
Автор Рецензии: Евгений Козлов
В оригинале название фильма однозначно переводится как просто "малыш", правда с определенным артиклем, что передать по-русски чуть сложнее. То есть речь идёт о конкретном человеке и, судя по всему, в Америке имя его легко угадывается - легендарный бандит времён покорения Запада. Фильм начинается с убийства и заканчивается убийством. Убивают исключительно сразу и наповал, без особых страданий и корчей. Все атрибуты вестерна присутствуют сполна: крупные планы пистолетов, ковбойские шляпы, небритые подбородки, высокие каблуки со шпорами, пыльные просторные плащи, унизанные патронами кожа ремней, разлетающиеся брызги вбиваемых в стол порций виски, массивная на вид и такая хрупкая мебель – словом, создатели фильма прошлись по каждому пункту предполагаемого меню и везде поставили аккуратную галочку. Мало того. Каждая сцена, когда герои вскакивают в седла, подается просто роскошно: камера прямо в сантиметре следует за актером, повторяя движения и замедляясь, и замирая, где нужно. Чувствуется опыт, мастерство не пропьешь, реально люди знают толк в верховой езде. Вообще, все, что связано с актерской игрой в картине, выше всяких похвал. Можно представить, сколько потов согнал режиссер с несчастных актеров. Вот только заглавного героя убивают чуть ли не в середине фильма. Причем как-то совсем без ажиотажа, вяло, хотя вроде как все шло к тому, чтобы он наконец развернулся. Обманутых ожиданий в фильме, в принципе, не так мало. Все ли они оправданы, достойно ли они вознаграждены – а некоторые безусловно вознаграждены, - вопрос. Вообще, фильм оставляет по себе немного странное впечатление. Если это вестерн, то необычный. Комикс, но витиеватый. Событий много. Убийства, ранения, сцена повешения. Потеря невинности девушкой, потеря, о которой можно догадаться только по разговорам и ее обнажённому плечу, которое, правда, остаётся обнаженным достаточно долго, даже навязчиво долго. Как картинка из комикса. При этом явно акцентирована новая прическа: крупные завитые локоны. А раньше были светлые и прямые, что бы это значило? Неплохой фильм!
15 мая 2019, 23:12 Ответить
Artemio 20 мая 2019, 19:47
Оценка
Простите за мой французский - бред сивой кобылы...
20 мая 2019, 19:47 Ответить
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