Страна Германия / Сербия

Продолжительность 1 час 45 минут

Год выпуска 2019

Премьера онлайн 1 ноября 2019

Премьера в мире 12 февраля 2019

Сборы в мире $14 078

Производство Nachmittagfilm, Dart Film & Video

Другие названия

Ich war zuhause, aber, I Was at Home, But, Estaba en casa, pero..., Bila sam doma, ali, Byłam w domu, ale..., Eu Estava em Casa, Mas..., Evdeydim, Ama, I Was at Home, But..., Ich war zuhause, aber..., J'étais à la maison, mais..., J'étais chez moi, mais..., Ήμουν και δεν ήμουν στο σπίτι, Ήμουν στο σπίτι, αλλά..., Я была дома, но..., 我在家了,但..., 我曾在家,但...