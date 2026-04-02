Супруги Карен и Майкл Карр живут себе тихо-мирно вместе с любимым пушистым котом и никого не трогают. Дом — фешенебельный, район — спокойный. По крайней мере, так уверяли Карров, когда они покупали особняк. Однажды ночью в дом вломился громила-грабитель, и Майклу пришлось защищать жену и жилище с помощью клюшки для гольфа.



К счастью, преступник убежал, не причинив вреда, Карен и Майклу. Супруги вызвали полицию. Вот так в их доме появился офицер лос-анджелесской полиции Пит Дэвис. В первый, но далеко не в последний раз… Появился для того, чтобы превратить тихую мирную жизнь супругов Карр в бесконечный и абсолютный кошмар…



Что может сделать человек, обладающий реальной властью и к тому же олицетворяющий закон, если захочет уничтожить обыкновенного гражданина, не любящего оружие, а иногда даже и не знающего толком своих прав? Да все что угодно! А что может противопоставить обыкновенный гражданин насилию со стороны представителя власти? Ничего, кроме личного сопротивления…