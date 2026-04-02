Супруги Карен и Майкл Карр живут себе тихо-мирно вместе с любимым пушистым котом и никого не трогают. Дом — фешенебельный, район — спокойный. По крайней мере, так уверяли Карров, когда они покупали особняк. Однажды ночью в дом вломился громила-грабитель, и Майклу пришлось защищать жену и жилище с помощью клюшки для гольфа.
К счастью, преступник убежал, не причинив вреда, Карен и Майклу. Супруги вызвали полицию. Вот так в их доме появился офицер лос-анджелесской полиции Пит Дэвис. В первый, но далеко не в последний раз… Появился для того, чтобы превратить тихую мирную жизнь супругов Карр в бесконечный и абсолютный кошмар…
Что может сделать человек, обладающий реальной властью и к тому же олицетворяющий закон, если захочет уничтожить обыкновенного гражданина, не любящего оружие, а иногда даже и не знающего толком своих прав? Да все что угодно! А что может противопоставить обыкновенный гражданин насилию со стороны представителя власти? Ничего, кроме личного сопротивления…
|30 октября 1992
|Великобритания
|18
|15 января 1993
|Венгрия
|1 октября 1992
|Германия
|30 сентября 1992
|Греция
|25 сентября 1992
|Дания
|26 июня 1992
|США
|23 сентября 1992
|Франция
|19 сентября 1992
|Япония