Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Незаконное вторжение
6.6
Киноафиша Фильмы Незаконное вторжение
6.6

Незаконное вторжение

, 1992
Unlawful Entry
США / драма, триллер, криминал / 18+
Постер фильма Незаконное вторжение
6.6

О фильме

Супруги Карен и Майкл Карр живут себе тихо-мирно вместе с любимым пушистым котом и никого не трогают. Дом — фешенебельный, район — спокойный. По крайней мере, так уверяли Карров, когда они покупали особняк. Однажды ночью в дом вломился громила-грабитель, и Майклу пришлось защищать жену и жилище с помощью клюшки для гольфа.

К счастью, преступник убежал, не причинив вреда, Карен и Майклу. Супруги вызвали полицию. Вот так в их доме появился офицер лос-анджелесской полиции Пит Дэвис. В первый, но далеко не в последний раз… Появился для того, чтобы превратить тихую мирную жизнь супругов Карр в бесконечный и абсолютный кошмар…

Что может сделать человек, обладающий реальной властью и к тому же олицетворяющий закон, если захочет уничтожить обыкновенного гражданина, не любящего оружие, а иногда даже и не знающего толком своих прав? Да все что угодно! А что может противопоставить обыкновенный гражданин насилию со стороны представителя власти? Ничего, кроме личного сопротивления…

В ролях

Шерри Роуз
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Офицер Пит Дэвис
Курт Рассел
Курт Рассел
Майкл Карр
Дебора Оффнер
Penny, Karen's Friend
Кен Лернер
Roger Graham
Кармен Ардженциано
Кармен Ардженциано
Jerome Lurie
Тони Лонго
Энди Романо
Capt. Russell Hayes
Роджер Э. Мосли
Officer Roy Cole
Мэделин Стоу
Мэделин Стоу
Karen Carr
Johnny Ray McGhee
Ernie Pike
Dino Anello
Leon, the Dealer
Режиссер Джонатан Каплан
Сценарист George Putnam, John Katchmer, Льюис Колик
Композитор Джеймс Хорнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1992
Премьера онлайн 2 апреля 2026
Премьера в мире 26 июня 1992
Дата выхода
30 октября 1992 Великобритания 18
15 января 1993 Венгрия
1 октября 1992 Германия
30 сентября 1992 Греция
25 сентября 1992 Дания
26 июня 1992 США
23 сентября 1992 Франция
19 сентября 1992 Япония

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA R
Сборы в мире $57 138 719
Производство Largo Entertainment, JVC Entertainment Networks
Другие названия
Unlawful Entry, Obsesión fatal, Fatale Begierde, Obsession fatale, Abuso di potere, Apagorevmeni elxi, Falsa seducción, Farlig beskytter, Förbjudet begär, Fuhou shinnyuu, Ha-Dira Beilti Hukit, Kanunsuz Giriş, Kielletty Intohimo, Lubamatu sissetung, Neteisetas isibrovimas, Obsesja namiętności, Obsessão Fatal, Obsessão Selvagem, Őrjítő vágy, Policajac bez kontrole, Vildt begær, Απαγορευμένη έλξη, Влизане с взлом, Незаконит улазак, Незаконное вторжение, Незаконное проникновение, Полицајац без контроле, अनलॉफुल एंट्री, गैरकानूनी प्रवेश, 不法侵入, 危險第三情, חדירה בלתי חוקית

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb

Цитаты

Офицер Пит Дэвис [после неправильного ответа службе безопасности] Какой пароль, Майкл?
Майкл Карр Сам догадайся, м#д#к. Семь букв.
[смеётся]
Майкл Карр Пошёл н#х#й.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Незаконное вторжение - смотреть в онлайн-кинотеатре

Незаконное вторжение

Похожие фильмы онлайн

Проклятый сезон
 
Побег
 
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Незаконное вторжение

Проклятый сезон
Проклятый сезон боевик, криминал, драма
2002, США / Германия
6.0
Солдат
Солдат боевик, драма, фантастика
1998, США
6.0
Авария
Авария криминал, триллер, мистика
1997, США
6.0
Крайние меры
Крайние меры триллер, драма
1996, США
6.0
Приказано уничтожить
Приказано уничтожить боевик, приключения, триллер
1996, США
7.0
Чем заняться мертвецу в Денвере?
Чем заняться мертвецу в Денвере? комедия, триллер, боевик
1995, США
6.0
Подрывники
Подрывники боевик, криминал, драма
1994, США
6.0
Побег
Побег боевик, приключения, драма
1994, США / Япония
6.0
Готова на все
Готова на все мистика, триллер, криминал
1993, Канада / США
6.0
Убийца
Убийца драма, мелодрама, триллер, боевик
1993, США
6.0
Исчезновение
Исчезновение триллер, мистика
1993, США
6.0
Дженнифер восемь
Дженнифер восемь мистика, триллер
1992, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
Нужно ли отключать электрический чайник от сети, если им не пользуешься: запомните раз и навсегда
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше