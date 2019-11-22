«Малыш Джо»: Рецензия Киноафиши

Сравнительно молодая и обаятельная Элис (Эмили Бичем, приз за лучшую женскую роль в Каннах) — ученая-селекционер, работающая в небольшой британской корпорации, где вместе с напарником (Бен Уишоу) занимается выведением растений нового типа. Кроме того, она в одиночку растит Джо (Кит Коннор), сына среднего школьного возраста, чье имя и досталось загадочным только зреющим в контейнерах-инкубаторах красным цветкам, способным при должном уходе вырабатывать у владельцев гормоны счастья.

«Малыш Джо» — четвертый полный метр и первый англоязычный фильм видной австрийки Джессики Хауснер, постоянной участницы Особого взгляда Канн, известной по камерным драмам, изобличающим кризис Европы и исследующим пограничные состояния личностной безысходности. В этом году она, наконец, добралась и до основного конкурса. Однако, кажется, не случись у Тьерри Фремо и команды на повестке дня темы зомби, намеченной одним из главных лейтмотивов фестиваля этого года, и отсутствуй у отборщиков желание пусть и косвенно, но все же заполучить частичку эстетики стримингового кинопроизводства, вряд ли бы удалась эта шалость.

Впрочем, со своими задачами «Малыш Джо» справляется и не подводит. Сай-фай; стерильные, ласкающие глаз декорации; изящные наряды Элис; уверенная, но слегка странная режиссерская рука, экспериментирующая с закадровым саунд-дизайном и операторской работой (фирменные цифровые зумы превращаются здесь в плавные наезды, постепенно выпускающие персонажей из кадра). Да и игра актеров, растворенная в минимализме и намеренно не клеющихся диалогах, походит скорее на продуманные формалистские умолчания, нежели на привычный фигуративный психологизм.

«Малыш Джо»

Вообще, новый фильм Хауснер далек от холодных, конспективных историй о трансгрессивной жестокости, в духе Зайдля и Ханеке, какими были ее ранние работы, начиная еще с одновременно прекрасной и жуткой «Милой Риты», а скорее попадает в промежуточное измерение авторского арт-мейнстрима. Вялотекущее повествование разом заступает и на территорию легкого хоррора, и параноидального триллера, и разворачивающейся на фоне этого семейной драмы, но из-за нарочитой редукции любой, кроме визуального стиля, выразительности, не организуется ни напряженное, ни тем более страшное кино. Как многие уже не раз отмечали, «Малыш Джо» и вправду мог с легкостью занять почетное место в топе лучших серий «Черного зеркала» или стать, например, нестыдным релизом на Netflix. Меж тем умно-построенная недосказанность фильма Хауснер выходит за рамки проходного контента для домашнего просмотра, формулируя ряд актуальных вопросов, в первую очередь о взаимоотношении людей в современном, гибридном мире тотальной генно-модификации.

Уютные, распыляющие пыльцу цветочки, в которые Элис верит, кажется, больше, чем в собственного сына, на поверку оказываются злом, порабощающим человека. А один из злодеев, ранее преподнесенный отпрыску в качестве ценного подарка, дистанционно разрушает семью. Убедив всех в безопасности своих созданий, Элис первая начинает замечать их пагубное влияние, но продажи скоро начнутся, да и все отравленные сотрудники незаметно стали «счастливыми». И вот уже толпа, однажды поверившая человеку, не дает ему признаться в собственном промахе и увести окружение с ошибочного пути.

«Малыш Джо» — не особо замысловатое, по-своему приятное, ненавязчивое, концептуальное кино. Хауснер слегка сбивчивым и модно зевающим повествованием, ускользающим, как водится, еще со времен «Отеля», от прямых метафор и трактовок, демонстрирует насколько неустойчиво человеческое сознание и как легко им можно манипулировать, нежно, почти без крика и назиданий.

Семен Грицай