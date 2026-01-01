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Фильмография
Эрик Жюдор
Eric Judor
Киноафиша
Персоны
Эрик Жюдор
Эрик Жюдор
Eric Judor
Дата рождения
25 июля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Мо, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актер озвучки
Биография Эрик Жюдор
Родился 25 июля 1969 года. Париж, Франция.
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7.2
Босиком по мостовой
(2005)
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2023, Бельгия / Франция / Испания
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5.4
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2021, Франция
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The Brand New Adventures of Aladin / Alad'2
комедия, семейный
2019, Франция
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комедия
2016, Франция
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Неправильные копы
Wrong Cops
комедия
2013, США
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5.5
Неверно
Wrong
комедия, драма
2012, США / Франция
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