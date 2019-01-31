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Приключения Аладдина Приключения Аладдина
Киноафиша Фильмы Приключения Аладдина Отзывы о фильме «Приключения Аладдина»
The Brand New Adventures of Aladin / Alad'2 Приключения Аладдина 2019 / Франция
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Отзывы о фильме «Приключения Аладдина»

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knyazeva_mar 31 января 2019, 14:07
Оценка
Неинтересно...Мой любимый мультик с детства видоизменили до неузнаваемости. Опошлили, снова ге..я тема, тупые шутки, отсутствие сюжета. Я удивлена, что такие фильмы выходят в широкий формат. Пошлый и тупой фильм
31 января 2019, 14:07 Ответить
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