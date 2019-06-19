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«Человечество погибло от смертельного вируса, ты ― единственный представитель своей расы». Об этом сообщает маленькой девочке робот с женским голосом и повадками боевой машины. Девочка называет робота «Матерью», робот девочку ― «Дочкой». Мать и Дочь ― первые и последние обитатели секретного подземного бункера. Его Альфа и Омега. Дочь появилась на свет в стенах этого бетонного инкубатора, она никогда не видела дневного света. Дочь любит свою Мать, всеми…