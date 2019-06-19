«Человечество погибло от смертельного вируса, ты ― единственный представитель своей расы». Об этом сообщает маленькой девочке робот с женским голосом и повадками боевой машины. Девочка называет робота «Матерью», робот девочку ― «Дочкой». Мать и Дочь ― первые и последние обитатели секретного подземного бункера. Его Альфа и Омега. Дочь появилась на свет в стенах этого бетонного инкубатора, она никогда не видела дневного света. Дочь любит свою Мать, всеми…
(кроме первой и второй части, естественно)
Фильм Гранта Спьютора «Я – мать», получивший в российском прокате название «Дитя робота» сложно отнести к какому-то определённому жанру, в целом его можно охарактеризовать как фантастический триллер. Здесь отсутствует экшен, кино несёт в себе задачу философского размышления на тему возрождения обитателей Земли.
В результате апокалипсиса погибает человечество, и в специально созданном бункере робот активирует программу по возрождению людей из заранее заготовленных человеческих эмбрионов. Задача у робота не проста – ему предстоит самому воспитывать детей и оценивать степень соответствия новых людей необходимым параметрам, позволяющим создать новое поколение, не подверженное саморазрушению. Ребёнок растёт, задача выполняется, однако в один день на пороге бункера появляется человек, и девочка в поисках истины становится перед выбором, на чью сторону встать.
Что касается сильных сторон кино, то следует отметить техническую сторону. Бюджет освоен грамотно. Создатели фильма при минимуме локаций и актёров произвели зрелищную визуальную картинку с качественными спецэффектами, необходимой атмосферой и хорошей игрой актёров. Брутальный образ Хилари Суэнк отлично подходит своей героине, находящейся длительное время «в бегах» в постапокалиптическом мире. Действие фильма развивается довольно размеренно, но не заставляет зрителя скучать.
Однако сюжет фильма хотелось бы видеть более развитым и досказанным. Неясно, что послужило причиной гибели людей. Если человечество погибло в войне с роботами, то почему роботы пытаются человечество возродить, добивая при этом оставшиеся экземпляры? Человечество руками роботов уничтожило себя само, запрограммировав новое возрождение? Возможно. Все герои фильма порой ведут себя нелогично, и если людям это можно простить, то со стороны машины, призванной действовать по чётко разработанным алгоритмам с определённо заданной целью, это выглядит странно. Концовка фильма получилась какой-то незавершенной. Может быть, авторы задумали снять вторую часть? Сложно предположить, что можно выжать из данной истории продолжение, если только не добавить новых героев и мест развития событий, однако в таком случае получилось бы совсем другое кино.
В целом, фильм посмотреть один раз можно – разочарования о зря потраченном времени не возникает. Но хотелось бы помимо хорошей постановки картины иметь более интересный сценарий с завершённым финалом.
Оценка 6 из 10
Это фильм, который стоит того, чтобы смотреть его внимательно. Самый первый пример - уже на титрах, нам показывают взросление девочки и говорят, сколько прошло дней. Если поделить на количество дней в году, можно кое-что предположить. И дальше, когда мелькает вроде бы ни к чему не относящаяся не вписывающаяся в разговор реплика или кажется, что именно этих двух актрис на главные роли вместе выбрали не случайно - вполне возможно, что это совсем не кажется. В общем, это отчасти детектив, шкатулка, которая раскроет не все секреты - а из тех ответов, что даст, некоторые обозначит вскользь, мимоходом, можно не заметить.
Затасканный по всем сегодняшним новостям искусственный интеллект в будущем вполне себе создан и способен выполнять даже воспитательские функции. Робот Мать раскрывется здесь чуть ли не больше, чем оба женских персонажа. Мораль Айзека Азимова, выраженная в трёх законах робототехники, уже не работает, ведь ситуации, которые приходится разруливать ИИ - такие, в которых приходится взаправду выбирать между жизнью ребёнка и всем человечеством. Авторы фильма задаются вопросом: что, если человечество действительно склонно к самоуничтожению, и единственный способ его возродить - вырастить людей, обладающих высоким интеллектом, моралью и навыками?
Ради удовольствия в фильме можно найти многочисленные библейские и мифологические мотивы - девочка, словно Ева в саду, подходит к единственному запрещенному месту и открывает ящик Пандоры; две женщины делят ребёнка, и одной из них приходится сделать выбор, как в притче Соломона: отдать другой, чтобы ребёнок жил. Женщину и Мать можно рассматривать как два пути - как для Дочери, так и для всего мира, - и путь Женщины, говорят авторы, это путь тупика, эгоизма, одиночества, искусства (рисования). Путь Матери - путь будущего, знаний, ответственности, науки (медицина, этика, технологии).
Фильм то клаустрофобичен - большая часть проходит в замкнутых стерильных коридорах -то поражает простором, океаном, чёрными пляжами Новой Зеландии, где проходили съёмки, и гигантскими механизмами.
Робот сделан замечательно, и поначалу непонятно - разработка ли это Boston Dinamics, компании, создающей похожих роботов, спецэффекты или просто костюм.
Но это не парад визуальных эффектов, а редкий случай, когда кто-то там в кинопроизводстве внезапно понял, что фантастика - это не только множество визуальных эффектов, а ещё и какие-то новые философские идеи и новые вопросы морали, хорошая история и ощущение совершенно нового, другого мира, который, возможно, наступит.
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