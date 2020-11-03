«Страна грез»: Рецензия Киноафиши

Фильм «Страна грез» начинается с голоса молодой девушки, которая хочет рассказать историю своего сводного брата. Закадровый голос актрисы Лолы Кёрк будет путеводной звездой на протяжении всей картины: она задает тон сюжету и своими комментариями обнажает недосказанность героев. Юджин для Фиби не только брат, с которым она росла под одной крышей, но и мифический образ из далекого прошлого, когда Америка впала в Великую депрессию. Плохие погодные условия разрушили урожай и устоявшуюся жизнь тысяч американцев, которым впоследствии было необходимо скитаться по всей стране в поисках лучшей жизни. Герои фильма, словно персонажи из книг Джона Стейнбека, тоже переживают последствия экономического коллапса и живут на грани нищеты. Кто-то обвиняет во всем проклятую землю, кто-то намерен бежать отсюда куда подальше, а кто-то просто начинает грабить.

Техасский подросток Юджин Эванс также пострадал от экономического кризиса: его семья едва сводит концы с концами, да еще и отчим давит по поводу работы. В это же время в городе грабят банк, в ходе чего погибает несколько человек. Теперь полиция предлагает денежное вознаграждение за поимку грабительницы по имени Эллисон. Казалось бы, девушка может стать решением всех проблем и шансом встать наконец на ноги. Только вот, когда Юджин обнаруживает неотразимую грабительницу (Марго Робби) в собственном сарае, все идет наперекосяк.

Страна грез

Юджин, помешанный на детективных книгах, словно сам оказывается в подобной истории. Теперь юноша понимает, что ему нужны вовсе не деньги, а новая, абсолютно другая жизнь. Он, помогая девушке выжить, грезит о совместном будущем с ней. Что ему стоит убежать вместе с Эллисон в далекую Мексику? Ведь, кажется, он только и мечтал о том, чтобы вырваться из существующей реальности и стать кем-нибудь другим – не бедным Юджином из Техаса, а, например, беспечным американским бунтарем. Теперь они вместе идут на ощупь к общей цели, вляпываясь во все подряд, но, как им кажется, в правильном направлении.

Если для Эллисон Юджин – это возможность спасти собственную шкуру и шанс еще раз ощутить человеческую близость, то для Юджина девушка становится олицетворением жестокой взрослой жизни. Именно в передрягах вместе с Эллисон парню предстоит впервые в жизни брать на себя ответственность, делать выбор между дорогими ему людьми и принять правду о своем отце. Даже ужасающая буря становится предвестником не только побега Юджина из родительского дома, но и символом внезапной зрелости молодого героя. Великая депрессия разрушила многие судьбы, но она также лишила детства совсем еще юных американцев и американок. Таким был и Юджин, живший в своих иллюзиях и решивший, что побег – единственная возможность вырваться из водоворота неприятностей. Такой стала и совсем еще маленькая Фиби, лишившаяся в один миг любимого брата и наставника.

Страна грез

Благодаря своеобразному монтажу фильм временами похож на сон, на грезы Юджина. Такое удачное решение перевоплощает захватывающий рассказ в духе Бонни и Клайда в немного сюрреалистичную историю о предчувствии утопической жизни. Эти быстрые и немного размытые вставки могут говорить о чем угодно: о благополучном будущем, о фантазиях Фиби, о сокровенных мыслях Эллисон и Юджина перед началом чего-то нового или перед концом чего-то важного.

Не стоит думать, что фильм понравится только любителям криминальной драмы. Да, без перестрелок и невинных жертв лента, конечно, не обходится, но «Страна грез» представляет собой чувственное переплетение двух судеб, которые так или иначе ощутили вкус своей собственной страны грез. Ведь прежде всего это история первой любви и внезапного взросления на фоне одной из самых темных страниц американской истории.

Гульназ Давлетшина