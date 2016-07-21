Режиссёр фильмов "Дело №39" и "Пандорум" Кристиан Альварт выпускает в прокат свой новый проект "Безбашенный Ник". Главную роль в картине исполнил один из самых известных немецких актёров современности - Тиль Швайгер ("Красавчик", "Достучаться до небес"). Также в ленте снялись: Ральф Мёллер ("Конан", "Гладиатор"), Роберт Маазер ("Миссия невыполнима: Племя изгоев") и Беррак Тюзюнатач ("Великолепный век").

В центре сюжета фильма "Безбашенный Ник" окажется комиссар из отдела криминальной полиции по имени Ник Чиллер. Внезапно он уходит во временный отпуск, во время которого планирует наладить отношения с дочерью Ленни. Однако девушка до сих пор переживает потерю матери и, как оказалось, желает отомстить за её убийство. Поэтому она сбегает из дома в поисках злодея. Отец вместе с напарником отправляется за дочкой в Стамбул, где узнаёт, что она угодила в ловушку гангстеров, продавших её в Москву.