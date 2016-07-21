Режиссёр фильмов "Дело №39" и "Пандорум" Кристиан Альварт выпускает в прокат свой новый проект "Безбашенный Ник". Главную роль в картине исполнил один из самых известных немецких актёров современности - Тиль Швайгер ("Красавчик", "Достучаться до небес"). Также в ленте снялись: Ральф Мёллер ("Конан", "Гладиатор"), Роберт Маазер ("Миссия невыполнима: Племя изгоев") и Беррак Тюзюнатач ("Великолепный век").
В центре сюжета фильма "Безбашенный Ник" окажется комиссар из отдела криминальной полиции по имени Ник Чиллер. Внезапно он уходит во временный отпуск, во время которого планирует наладить отношения с дочерью Ленни. Однако девушка до сих пор переживает потерю матери и, как оказалось, желает отомстить за её убийство. Поэтому она сбегает из дома в поисках злодея. Отец вместе с напарником отправляется за дочкой в Стамбул, где узнаёт, что она угодила в ловушку гангстеров, продавших её в Москву.
- Фильм "Безбашенный Ник" является полнометражным ответвлением сериала "Место преступления" (эпизод "Частилище"), который выходит в Германии с 1970 года по настоящее время. Он насчитывает уже около 1000 серий
- Тиль Швайгер играл с актёром Ральфом Мёллером в картине "Фар Край"
- Оператор фильма Кристоф Валь работает над проектом, в котором сыграл Тиль Швайгер, уже в седьмой раз
- Фильм "Безбашенный Ник" снимался в Берлине, Гамбурге, Стамбуле и в Москве
Дочь Ника, сурового полицейского из Гамбурга, сбегает, чтобы отомстить турецкой мафии за смерть матери. Заручившись поддержкой напарника, Ник отправляется вдогонку, но не успевает предотвратить беду: на свободе оказывается его заклятый враг, гангстер Фират Астан, который превращает девушку в живой товар, востребованный русскими криминальными авторитетами... Но Ник не сворачивает со смертельно опасного пути.
|21 июля 2016
|Германия
|16 ноября 2016
|Украина