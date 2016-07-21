Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Безбашенный Ник
Безбашенный Ник

Безбашенный Ник

Tschiller: Off Duty 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Режиссёр фильмов "Дело №39" и "Пандорум" Кристиан Альварт выпускает в прокат свой новый проект "Безбашенный Ник". Главную роль в картине исполнил один из самых известных немецких актёров современности - Тиль Швайгер ("Красавчик", "Достучаться до небес"). Также в ленте снялись: Ральф Мёллер ("Конан", "Гладиатор"), Роберт Маазер ("Миссия невыполнима: Племя изгоев") и Беррак Тюзюнатач ("Великолепный век"). 

В центре сюжета фильма "Безбашенный Ник" окажется комиссар из отдела криминальной полиции по имени Ник Чиллер. Внезапно он уходит во временный отпуск, во время которого планирует наладить отношения с дочерью Ленни. Однако девушка до сих пор переживает потерю матери и, как оказалось, желает отомстить за её убийство. Поэтому она сбегает из дома в поисках злодея. Отец вместе с напарником отправляется за дочкой в Стамбул, где узнаёт, что она угодила в ловушку гангстеров, продавших её в Москву.

- Фильм "Безбашенный Ник" является полнометражным ответвлением сериала "Место преступления" (эпизод "Частилище"), который выходит в Германии с 1970 года по настоящее время. Он насчитывает уже около 1000 серий

- Тиль Швайгер играл с актёром Ральфом Мёллером в картине "Фар Край"

- Оператор фильма Кристоф Валь работает над проектом, в котором сыграл Тиль Швайгер, уже в седьмой раз

- Фильм "Безбашенный Ник" снимался в Берлине, Гамбурге, Стамбуле и в Москве

Дочь Ника, сурового полицейского из Гамбурга, сбегает, чтобы отомстить турецкой мафии за смерть матери. Заручившись поддержкой напарника, Ник отправляется вдогонку, но не успевает предотвратить беду: на свободе оказывается его заклятый враг, гангстер Фират Астан, который превращает девушку в живой товар, востребованный русскими криминальными авторитетами... Но Ник не сворачивает со смертельно опасного пути.

Безбашенный Ник - дублированный трейлер
Страна Германия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 21 июля 2016
Дата выхода
21 июля 2016 Германия
16 ноября 2016 Украина
Бюджет €8 000 000
Сборы в мире $2 897 344
Производство Syrreal Entertainment, Barefoot Films, Warner Bros.
Другие названия
Tschiller: Off Duty, Conexión Estambul, Mission Istanbul, Nick Off Duty, Off Duty, Tschiller a.D. - Der Kinotatort, Wściekły Nick, Безбашенный Ник, アウトサイダー（2016）
Режиссер
Кристиан Альварт
Кристиан Альварт
В ролях
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Ральф Мёллер
Ральф Мёллер
Беррак Тюзюнатач
Беррак Тюзюнатач
Роберт Маазер
Роберт Маазер
Эрол Афсин
Эрол Афсин
Все актеры и съемочная группа
Кадры из фильма
