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Свободная страна
Freies Land
Свободная страна, 2019
2019 / Германия
6.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
криминал
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6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
2 часа 9 минут
Год выпуска
2019
Премьера в России
13 октября 2022
Премьера онлайн
5 июня 2020
Премьера в мире
16 ноября 2019
Режиссер
Кристиан Альварт
В ролях
Тристан Пюттер
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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«Свободная страна» в кинотеатрах
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