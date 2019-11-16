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Свободная страна
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Freies Land

Свободная страна, 2019

2019 / Германия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 13 октября 2022
Премьера онлайн 5 июня 2020
Премьера в мире 16 ноября 2019
Режиссер
Кристиан Альварт
Кристиан Альварт
В ролях
Тристан Пюттер
Тристан Пюттер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свободная страна 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
21:30 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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«Свободная страна» в кинотеатрах

чт 13 вт 18
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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