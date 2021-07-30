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Масааки Юаса
Масааки Юаса
Masaaki Yuasa
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Масааки Юаса
Masaaki Yuasa
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Дата рождения
16 марта 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер
Место рождения
Фукуока, Япония
Биография Масааки Юаса
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Фильмография Масааки Юаса
Ину-О: Рождение легенды
анимация, фэнтези, музыка
2021, Япония / Китай
7.0
На твоей волне
аниме , драма, фэнтези, мелодрама
2019, Япония
7.0
Лу за стеной
анимация, аниме
2017, Япония
7.0
Игры разума
комедия, анимация, приключения
2004, Япония
7.0
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Появился первый трейлер аниме-мюзикла «Ину-о», который покажут на Венецианском кинофестивале
Фильм рассказывает о средневековых бродячих музыкантах, обретших огромную популярность.
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30 июля 2021 16:02
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