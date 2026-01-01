Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Минако Котобуки
Minako Kotobuki
Киноафиша
Персоны
Минако Котобуки
Минако Котобуки
Minako Kotobuki
Дата рождения
17 сентября 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Кобе, Япония
Рост
158 см
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Актер озвучки
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.9
Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие
(2013)
7.8
Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей
(2012)
7.7
Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
(2019)
Фильмография Минако Котобуки
7
Апокалипсис Миногры: Покорение другого мира начинается с разрушенной цивилизации
аниме , боевик, приключения
2025, Япония
6
Отель для нелюдей
аниме , фэнтези
2025, Япония
6.7
Томбо!
драма, аниме , спорт
2024, Япония
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.7
Твой цвет
Kimi no iro
анимация, драма, музыка
2024, Япония
Смотреть трейлер
5.8
Семейная жизнь легкомысленной ведьмы
аниме , комедия, фэнтези
2023, Япония
6
Объединяйтесь!
аниме , музыка
2023, Япония
6.6
Консьерж в универмаге Хоккёку
Hokkyoku Hyakkaten no Concierge San
приключения, анимация, семейный, аниме
2023, Япония
6.7
Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой
Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu / A Whisker Away
аниме , мелодрама, фэнтези
2020, Япония
Показать еще
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить