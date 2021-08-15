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Любить
Любить, 1968
1968 / СССР
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
мелодрама
драма
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О фильме
Что такое любовь? Четыре новеллы о любви, соединенные кадрами кинохроники конца 60-х годов. Авторы ставят перед зрителями простой вопрос: что значит любить?
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6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
1 час 13 минут
Год выпуска
1968
Премьера в мире
29 января 1968
Режиссер
Михаил Калик
В ролях
Сергей Гурзо мл
Алиса Фрейндлих
Лев Круглый
Светлана Светличная
Марианна Вертинская
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Отзывы о фильме
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User
15 августа 2021, 01:54
И все таки она вертится . Хотя и не так сильно как ожидалось
Отзывы
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14
голосов
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