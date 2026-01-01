Меню
Киноафиша Фильмы Мне двадцать лет Награды и номинации фильма Мне двадцать лет

Награды и номинации фильма Мне двадцать лет 1964

Венецианский кинофестиваль 1965 Венецианский кинофестиваль 1965
Best Actor
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
