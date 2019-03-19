Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Марлен Хуциев
Марлен Хуциев
О персоне
Фильмография
Новости
Марлен Хуциев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 октября 1925
Возраст
93 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
19 марта 2019
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Марлен Хуциев
Родился 4 октября 1925 года. Тбилиси, Грузия.
Развернуть
Фильмография Марлен Хуциев
Люди 1941 года
документальный, военный
2001, Россия
7.0
Послесловие
драма
1983, СССР
7.0
И все-таки я верю...
драма, документальный
1974, СССР
7.0
Был месяц май
драма
1970, СССР
7.0
Интервенция
комедия, драма
1967, СССР
7.0
Июльский дождь
драма
1966, СССР
6.0
Мне двадцать лет
драма
1964, СССР
7.0
Два Федора
драма
1959, СССР
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Ушёл из жизни режиссёр Марлен Хуциев
Народный артист СССР умер на 94-ом году жизни.
Написать
19 марта 2019 10:50
Показ фильма «Июльский дождь» в «Родине»
В киноцентре «Родина» 13 июля состоится показ картины «Июльский дождь» режиссёра Марлена Хуциева. Он станет вторым в рамках цикла «1966. 50 ЛЕТ СПУСТЯ»,
Написать
11 июля 2016 17:03
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев