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Марианна Вертинская

Марианна Вертинская
Марианна Вертинская
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Дата рождения
28 июля 1943
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Марианны Вертинской

Родилась 28 июля 1943 года. Шанхай, Китай.

Фильмография Марианны Вертинской
Наследницы
драма 2001, Россия
4.0
Одинокая женщина желает познакомиться
Одинокая женщина желает познакомиться
драма, комедия 1986, СССР
7.0
Диалог с продолжением
Диалог с продолжением
драма 1980, СССР
5.0
Капитан Немо
Капитан Немо
фэнтези 1975, СССР
7.0
Семь невест ефрейтора Збруева
Семь невест ефрейтора Збруева
комедия 1970, СССР
7.0
Любить
Любить
мелодрама, драма 1968, СССР
6.0
Его звали Роберт
Его звали Роберт
фантастика, комедия 1967, СССР
6.0
Мне двадцать лет
Мне двадцать лет
драма 1964, СССР
7.0
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«Никогда ему не прощу»: Марианна Вертинская рассказала об измене Андрея Кончаловского «Я его любила и люблю!»
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24 ноября 2020 14:20
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