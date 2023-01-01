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Старик с пистолетом
Старик с пистолетом, 2018: актеры и роли
The Old Man and the Gun
Старик с пистолетом
2018 / США
Трейлер
6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Старик с пистолетом, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Лоури
David Lowery
В ролях
Элизабет Мосс
Elisabeth Moss
Роберт Редфорд
Robert Redford
Кейси Аффлек
Casey Affleck
Сисси Спейсек
Sissy Spacek
Тика Самптер
Tika Sumpter
Кит Кэрредин
Дэнни Гловер
Danny Glover
Том Уэйтс
Tom Waits
Джон Дэвид Вашингтон
John David Washington
Исайя Уитлок мл.
Isiah Whitlock Jr.
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