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Старик с пистолетом Старик с пистолетом
Киноафиша Фильмы Старик с пистолетом Старик с пистолетом, 2018: актеры и роли
The Old Man and the Gun Старик с пистолетом 2018 / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Старик с пистолетом, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Лоури Дэвид Лоури David Lowery
В ролях
Элизабет Мосс Элизабет Мосс Elisabeth Moss Роберт Редфорд Роберт Редфорд Robert Redford Кейси Аффлек Кейси Аффлек Casey Affleck Сисси Спейсек Сисси Спейсек Sissy Spacek Тика Самптер Тика Самптер Tika Sumpter Кит Кэрредин Дэнни Гловер Дэнни Гловер Danny Glover Том Уэйтс Том Уэйтс Tom Waits Джон Дэвид Вашингтон Джон Дэвид Вашингтон John David Washington Исайя Уитлок мл. Исайя Уитлок мл. Isiah Whitlock Jr.
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