Михаил Пшеничный появился на свет 5 августа 1989 года в украинской столице в семье советского артиста Владимира Пшеничного. В ранние годы Михаил проявлял себя активным и энергичным ребенком, в результате чего родители записали его на баскетбол. Впоследствии он заинтересовался борьбой и даже хотел выбрать спорт в качестве дела всей жизни, как дедушка. Однако пошел по стопам отца.

В школьные времена Михаил активно участвовал в самодеятельности, часто играл в постановках, которые сам и сочинял, исполнял песни, танцевал, пробовал себя в роли ведущего. После получения аттестата Пшеничный поступил в институт театра и кино в Киеве, откуда вышел дипломированным актером в 2010 году. В это же время началась его театральная карьера, которая продлилась два года, до того момента, как Михаил решил, что хочет попробовать себя в киноиндустрии.

Как и многие его коллеги, делающие первые шаги в кино, Михаил начал с эпизодов в сериалах. Но высокий симпатичный юноша вскоре очаровал многих режиссеров и достаточно быстро получил первую ключевую роль. В 2011 году он сыграл в мелодраматической картине «Ящик Пандоры», которая приобрела известность не только на Украине, но и в России, откуда юноше стали поступать предложения. Пшеничный принял одно из них и перебрался в Москву.

Супругой актера является актриса Любава Грешнова, которую он повстречал еще в студенческие годы в Киеве. В 2017 году у звездной пары появился сын, имя которого они не разглашают.