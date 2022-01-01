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Михаил Пшеничный

Михаил Пшеничный
Михаил Пшеничный
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Дата рождения
5 августа 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Киев, СССР (Украина)
Рост
187 см
Биография Михаила Пшеничного

Михаил Пшеничный появился на свет 5 августа 1989 года в украинской столице в семье советского артиста Владимира Пшеничного. В ранние годы Михаил проявлял себя активным и энергичным ребенком, в результате чего родители записали его на баскетбол. Впоследствии он заинтересовался борьбой и даже хотел выбрать спорт в качестве дела всей жизни, как дедушка. Однако пошел по стопам отца.

В школьные времена Михаил активно участвовал в самодеятельности, часто играл в постановках, которые сам и сочинял, исполнял песни, танцевал, пробовал себя в роли ведущего. После получения аттестата Пшеничный поступил в институт театра и кино в Киеве, откуда вышел дипломированным актером в 2010 году. В это же время началась его театральная карьера, которая продлилась два года, до того момента, как Михаил решил, что хочет попробовать себя в киноиндустрии.

Как и многие его коллеги, делающие первые шаги в кино, Михаил начал с эпизодов в сериалах. Но высокий симпатичный юноша вскоре очаровал многих режиссеров и достаточно быстро получил первую ключевую роль. В 2011 году он сыграл в мелодраматической картине «Ящик Пандоры», которая приобрела известность не только на Украине, но и в России, откуда юноше стали поступать предложения. Пшеничный принял одно из них и перебрался в Москву.

Супругой актера является актриса Любава Грешнова, которую он повстречал еще в студенческие годы в Киеве. В 2017 году у звездной пары появился сын, имя которого они не разглашают.  

Интересные факты о Михаиле Пшеничном
  • Пшеничный и его будущая жена Грешнова несколько лет просто дружили. В 2011 году они вместе снялись в комедийной картине «Невеста моего друга», тогда между ними и начались романтические отношения. Когда Михаил решил перебраться в Россию, он позвонил Любаве и заявил, что она тоже едет.
  • Михаил, как и в ранние годы, продолжает активно заниматься спортом. Он регулярно ходит в тренажерный зал и играет в баскетбол. Также в числе его хобби катание на коньках и сноуборде, йога.
  • Первый раз Михаил заработал деньги в десять лет за то, что работал пономарем в храме. На вырученные деньги мальчик приобрел что-то сладкое.
  • Пшеничный непрерывно развивается. Он любит читать и в совершенстве владеет английским языком.
Фильмография Михаила Пшеничного
Грецкий орешек
Грецкий орешек
мелодрама, комедия 2018, Россия
5.0
Секрет неприступной красавицы
Секрет неприступной красавицы
мелодрама 2017, Россия
0.0
В плену обмана
В плену обмана
мелодрама 2014, Россия
0.0
Параджанов
Параджанов
мелодрама, драма 2013, Украина / Франция / Грузия / Армения
5.0
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