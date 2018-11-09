«Грецкий орешек»: Рецензия Киноафиши

Сознательный уход от реальности

С приходом холодов и зимы русскому человеку прямо требуются фильмы и музыкальное сопровождение, которые отправят его обратно в отпуск. Там где было тепло, были волны и алкоголь в хорошей компании. Каждый год кинематографисты придумывают новую историю о том, как наши туристы отправились покорять очередную страну, обычно это бывает Турция, но иногда возникают и исключения. Например, как в только вышедшем «Орешке» добавляется Греция.

Кадр из фильма «Грецкий орешек»

Тридцатилетний обалдуй Артур живет со своей девушкой и мается от того, что все ее подруги уже замужем, а она еще нет. Никак он не может решить, любит он ее или нет, и настолько ли, чтобы окольцовывать себя на всю жизнь. Так что на одной из вечеринок он так напивается, что высказывает ей и всем присутствующим все наболевшее и залежавшееся у него на душе и получает от ворот поворот. Чтобы не справляться с разлукой в одиночестве, Артур уезжает на отдых в Турцию, где знакомится с другими русскими. Вместе они попадают в сложные ситуации и едут с контрабандой в Грецию, где их уже ждут с распростертыми объятиями местное население.

Кадр из фильма «Грецкий орешек»

Кирилл Каганович («Как меня зовут») взвалил на себя непростую задачу, став для «Грецкого орешка» главной звездой и движущим механизмом. Бросившую его девушку играет Полина Толстун («Анатомия измены»), а Антон Васильев («Ученик») пляшет вокруг главного героя, как главных заводила турецкого курорта. Главные характерные образы исполнили: Максим Лагашкин («Аритмия»), Александр Робак («Географ глобус пропил») и Анна Уколова («Жить»). Одним из совсем неожиданных появлений в «Орешке» стал Семен Слепаков, подаривший фильму одну из своих песен.

Кадр из фильма «Грецкий орешек»

Чего у нас только ни снимали про отдых за границей… И жуткую дилогию «Все включено» от несмешных людей из передачи «6 кадров», и пошлую историю «На море!» с Павлом Деревянко и Юрием Колокольниковым. «Грецкий орешек» получился иным. Поначалу здесь такие легкие намеки на хит уже двенадцатилетней давности - «Питер FM» Оксаны Бычковой, также очень красиво показаны места, по которым перемещаются герои. Москва, Турция и Греция сняты так, что при просмотре одолевает желание перелезть через экран или купить прямо из кинозала билетик в «лето» и умчаться от этой слякоти и мерзости за окном.

Кадр из фильма «Грецкий орешек»

Конечно же, герои сталкиваются с местными традициями, диалектами и речью, ко всем за границей нужен свой подход, а фраза: «Давайте выпьем!» произносится здесь чаще остальных. С киноэкрана так и сочатся солнце, яства, волны и спиртное. А главное, героев мучают стандартные, давно знакомые вопросы, которые так никуда и не делись - любовь, прощение и отношение к родине, а еще взросление, дружба и отдых, который так необходим всем и каждому, чтобы потом переживать наши бесконечные зимы.

Кадр из фильма «Грецкий орешек»

«Грецкий орешек» в хорошем плане играет на территории советских комедий, где юмор и забавные персонажи обыгрывали стандартные повороты сюжета и музыку, знакомую всем, кто когда-либо отдыхал на турецких курортах. Герои попадают в, казалось бы, безвыходные ситуации и с высоко поднятой головой выходят из них, пьют, влюбляются и катаются по заграничным странам, показывая на деле, на что способны российские мужчины, особенно ради своих дам. Вот так насмотришься и думаешь, кто мы друг без друга? Просто человеки, а вместе сила, способная в горящую избу войти и выйти, коня с легкостью остановить, поэтому только все вместе и на покорение любых заграничных стран.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 8 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Грецкий орешек»