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Дубликат Дубликат
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Jonathan Дубликат 2018 / США
5.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Дубликат»

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Как ни ругали зрители и критики фильм «Веном», а после его выхода в прокат стало понятно: Веном — главный кинотренд этой осени. Точнее, вторые сущности, обитающие внутри главных героев и корректирующие их совместный образ жизни в сторону веселья и проблем. И тема-то вроде не самая новая, даже наоборот, можно сказать, из списка вечных. С тех пор, как человек стал меньше заботиться о добыче пропитания и больше времени посвящать мыслям о себе и своей душе, идея о двойственности…

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Анастасия Белякова 6 ноября 2018, 23:12
Оценка
Идея понятна, но воплощение, к сожалению подкачало. Статичный Эльгорт становится скучным довольно таки быстро, хотя почва для раскрытия героя(Ев) весьма благодатная. Динамики просто нет. И надежда, на оригинальное операторское решение также не оправдалось. Статичность во всем. Кульминация в конце, но её мало и исход предрешен. Даже, как то жалко стало персонажа от этой экранной нереализованности. Подробностей просят зрительских сердца! И драйва, раз "малыш" присутствует в картине. Ждём следующих ролей Энсела.
6 ноября 2018, 23:12 Ответить
Дмитрий Кэп 7 ноября 2018, 00:17
Оценка
Два разума. Одно тело.

Интересная, но затянутая история.
7 ноября 2018, 00:17 Ответить
Андрей 7 ноября 2018, 06:14
Оценка
Интересная драма.

В первую очередь, сюжет не является банальным. Целиком всей картине удалось донести до зрителей что-то свое особенное. За развитием описываемых событий не устаешь наблюдать.

Элгорт Энсел хорошо справился с задачей побывать сразу в двух ролях в одном фильме. Именно его Джонатан и Джон заставляют внимательных зрителей сопоставить персонажей с их неким подобием в реальном мире. Один и тот же человек может выполнять бытовые задачи и усердно работать днем, а ночью отдыхать и веселиться до потери памяти. Рано или поздно настанет тот момент, когда безумное веселье начнет мешать трудовой деятельности, нарушит ритм жизни, заставит избегать встреч со знакомыми людьми. Только самый близкий человек и личный врач могут попробовать понять и оказать помощь. Роли таких персонажей исполнили Сьюки Уотерхаус и Патриша Кларксон. Отмечу, что сделали это довольно шаблонно. Если за Уотерхаус еще как-то интересно наблюдать, как она пытается подражать знаменитой Скарлетт Йоханссон, то на Кларксон в ее белом халате уже зрители смотреть устали точно. Такое ощущение, что врача просто перенесли из одного фильма в другой, даже не особо парясь сменить одежду. Хотя б медицинский колпак ей надели что ли… Уже не так тоскливо было бы. Со всеми второстепенными ролями остальные актеры справились. Тут все четко.

В драме присутствует и небольшой юмор. Он уместен. Не вызывает отвращения. Создает общую атмосферу.

В фильме есть затянутые сцены. Хотя тут все объяснимо: и так получился короткий, поэтому требовалось растянуть. Кто-то может устать даже от записей на видеокамеру. Но сейчас не совсем об этом… Например, сцена со стаканом на столе на размытом фоне. Например, вся сцена с таксистом в конце. Она даже немного странная. Похоже, ее добавили только для того, чтобы как-то впихнуть в картину темнокожего. Ну, чтобы выполнить некий условный пункт по отсутствию расовой дискриминации. Объятия это даже лишний раз доказывают.

Локализация тоже страдает. Все начинается с самого названия. Не просто так в картине Джон и Джонатан. Одно имя содержит в себе другое. Они разные, но и одно целое. Джонатан в реальном мире, возвращаясь домой, по пути заглядывая в бар, сразу же становится просто Джоном. Серьезный Джонатан днем превращается в беззаботного Джона ночью. Это и с людьми очень часто бывает. Наверное, многие узнают даже себя, посмотрев этот фильм.

Концовка фильма завалена. Конкретики никакой нет. Вопросы остаются. Девушку Джонатана и Джона просто бросили. Осталось ощущение, что чего-то не хватает. А это могла быть откровенная эротическая сцена, сцена конкретной попытки Джона убить себя, сцена какой-нибудь драки в клубе, сцена извлечения из программы третьего брата… Это лишь возможные варианты. Все равно рейтинг фильма высок. Для просмотра детьми не рассчитано. А этого просто нет.

Теперь несколько слов об операторской работе. Да, она тут не особо сложная. Картину смотреть приятно. Ясное дело, не ждешь от драмы сцен с погонями, стрельбой, каких-то спецэффектов и прочего, но все же. Лишь только очень слабое дрожание камеры в руках оператора можно уловить в сцене с Еленой, сидящей перед Джонатаном на кровати. Большую часть фильма режиссер снимал с помощью приспособлений, которые фиксируют положения камер. Это еще один плюс.

Полнометражный дебют Билла Оливера удался. Фильм понравится любителям этого жанра. Жажды наживы при отсутствии официальной за это ответственности тут нет. Смотреть в кинотеатре можно смело.
7 ноября 2018, 06:14 Ответить
Юлия 7 ноября 2018, 09:38
Оценка
Ожидала большего... интересная идея фильма, я все ждала какой-нибудь динамики и неожиданных поворотов, но в итоге кино получилось унылое и депрессивное. Думаю, что любителям драм можно посмотреть.
7 ноября 2018, 09:38 Ответить
Анастасия 7 ноября 2018, 11:01
Оценка
Тема выбрана интересная, но не раскрыта, от этого непонятен смысл сего действия. В сюжете отсутствует динамика, концовка вызывает ещё больше вопросов. Фильм затянут.
7 ноября 2018, 11:01 Ответить
Олег Чижик 7 ноября 2018, 11:24
Оценка
Как Я понял, это режиссерский дебют, и с места в карьер он замахнулся на драму, о раздвоении личностей (ну или почти). Но выше головы не прыгнешь, видна неопытность режиссёра, если первую половину картина хоть цепляет интригой, то дальше мне стало совсем уж наплевать. Я не увидел в картине 2 личности, Я увидел актёра в 2х образах, а этого как мне кажется недостаточно, ибо образы эти клешированы донельзя. Порадовала молодая актриса, сыгравшая Елену. Было приятно смотреть на неё весь фильм.Далее небольшие спойлеры. Мотивация доктора временами абсолютно непонятна, и как по мне, нелогична. Почему братьям было не договорится и не встречаться с Еленой вдвоём - непонятно, не думаю что кому то от этого было бы хуже. Если уж это невозможно по каким то причинам - то было бы интересно их узнать а не додумывать. Досидел до конца только из-за того, что нужно было написать обзор. Огромное спасибо киноафише за приглашение на пресс-показ.
7 ноября 2018, 11:24 Ответить
НикШ 7 ноября 2018, 11:57
Оценка
Идея у фильма необычная, затягивающая, а это уже что-то значит.
Актерский состав также хорош (тоже хотел бы отметить молодую актрису, сыгравшая Елену).
Фильм для меня разделился на две части. В первой сюжет был немного затянут диалогами и долгим объяснением "начинки" киноленты, а во второй всё заметно ускорилось. Да так ускорилось, что бац и уже конец)))
В целом за тему и актеров респект, отсюда и оценка.
7 ноября 2018, 11:57 Ответить
Александра Долганова 7 ноября 2018, 14:01
Оценка
Признаюсь честно, трейлер меня заинтриговал. Да и Элгорт неплохо себя проявлял в паре предыдущих работ.

У фильма есть один плюс - интересная идея. Но на одной идее далеко не уехать.

И эта идея со всхлипом смывается в унитаз.
На деле зритель полтора часа смотрит, как две личности одного тела срутся из-за телки. wtf?!
Причём, «девушкой» эту телку как-то называть не хочется.

И все это ооооооочень медленно. Ооооооочень. Меееееееедлеееенно.
Фильм идёт 1,5 часа, но я посмотрела на часы в течение фильма раз 100.
Чёрный экран, означающий переключение между личностями, появлялся часто и так надолго, что можно было успеть вздремнуть.

Что касается Элгорта - он не тянет эту роль. Я понимаю, это очень тяжело - играть две роли, это под силу талантливейшим актерам (на ум сразу приходит «Легенда» с Харди), но такое чувство, что Линдси Лохан справилась лучше в свои 6-7 лет.
Чтобы зритель окончательно не запутался, персонажей можно было отличить по одежде и прическе. Но это работает не всегда. У Элгорта было вечноотмороженное выражение лица, независимо от того, какого из двух персонажей он играет. Некоторые эмоции были похожи на потуги.

Фильм понравится любителям неспешных драм и недосказанностей.
7 ноября 2018, 14:01 Ответить
Анна Серова 7 ноября 2018, 14:55
Оценка
Фильм Дубликат неплохая драма. Сам сюжет довольно интересный и необычный, но концовка фильма меня огорчила. Последние минут 20-30 фильма были предсказуемы, но мне бы хотелось, чтобы фильм закончился более понятно. Энсел Элгорт вполне хорошо справился с двумя персонажами. Он еще довольно молодой актер и я надеюсь к нему еще придет слава. Длительность фильма в самый раз. Этот фильм подойдет, как драма для осеннего вечера, но он на один раз. Посмотрел и забыл. Послевкусия от него у меня не осталось.
7 ноября 2018, 14:55 Ответить
odavydova 7 ноября 2018, 15:56
Оценка
Фильм странный. Действие разворачивается долго, и почти начинаешь засыпать, как тебе дают понять, что надо просыпаться
и начинать переживать. Тема, конечно, не новая, но из разряда вечных: две личности в одном теле, день и ночь, порядок и хаос, любовь и ревность.
Как долго могут существовать два разных человека в одном? Смогут ли они договориться? Кто победит?
Конфликт зреет и возникает на ровном месте, как только появляется девушка. На первый взгляд, все довольно банально. Два брата- близнеца и любят друг друга и соревнуются, страдают и убивают себя и свои желания. Однако, как только ты начинаешь рефлексировать, как тебе сразу все разжевывают и дают ответ. Интрига не родившись, умирает, так и не зацепив зрителя эмоционально.

В титрах проскочило название - “Джонатан”, и весь фильм было непонятно, кому пришло в голову назвать его в нашем прокате
“Дубликат”. Дубликат, цит. Википедию (лат. duplicatus — «удвоенный») — копия, второй или следующий экземпляр документа, предмета.
Цель изготовления — замена подлинника. Фильм явно о другом. Две личности, две ипостаси, светлое и темное живут в каждом из нас,
вопрос в том, какая станет владеть поступками и телом…
Отличная тема, но режиссеру чего-то явно не хватило…
7 ноября 2018, 15:56 Ответить
Тамара Колчина 7 ноября 2018, 20:48
Оценка
Сюжет фильма довольно небанальный, но показалось, что его не докрутили. Проблема была высосана из пальца, все могли жить дружно :)
Весь фильм я надеялась, что на самом деле, Джонатан - болен, и никакого второго не существует: либо множественная личность, либо просто фантазия. Либо терапия доктора так действует, а доктор на самом деле преследует какие-то личные цели. Но нет, не тут-то и было.
7 ноября 2018, 20:48 Ответить
Анюта Ильина 7 ноября 2018, 21:53
Оценка
Весь фильм ждёшь какой-то динамики, резкого поворота сюжета, а его всё нет и нет. Фильм скучный. Идея, хоть и странная, но всё же интересная, но драма разыграна слишком холодно. Надо выбрать одного из братьев, а выбирать особо и не из кого. Как-то даже не жалко Джонотана вышло, хотя чисто по-человечески им обоим стоит посочувствовать, ибо в такой ситуации оказались, что не позавидуешь.
История с Еленой была бы непонятна, если бы не объяснение доктора Нариман. У меня вот не возникло в голове того, о чем она сказала. В общем, этот фильм можно было бы сделать короткометражкой в 30 минут, тогда было бы нормально. А так... скучновато.
7 ноября 2018, 21:53 Ответить
Марья Соломатова 7 ноября 2018, 23:04
Оценка
Спасибо Киноафише за приглашение на пресс-показ!
Фильм отличный, особенно понравится людям, склонным к рефлексии.
Во-первых, на этого чудесного юношу из "Виноваты звезды" можно смотреть бесконечно, тем более что в "Дубликате" у него целых две ноги. Да еще и два сознания!
Во-вторых, юноша великолепно играет обоих братьев, живущих в одном теле. И правда сложно поверить, что это одно и то же лицо, и дело не только в смене прически :)
В-третьих, в фильме много тонких, остроумных моментов, связанных с непростыми отношениями братьев, живущих по очереди в одном теле.
Для меня в фильме не хватило только остроты конфликта. Я предполагала, что братья будут более ожесточенно бороться друг с другом за девушку, возможность жить круглосуточно и собственное тело. Но нет, оба оказались любящими друг друга нытиками, которые слегка поборолись, психанули, поплакали и засобирались умереть, чтобы подарить брату полноценную жизнь. Надеюсь, тот, кто выжил, полетел в итоге в Скандинавию.
7 ноября 2018, 23:04 Ответить
Эдуард 7 ноября 2018, 23:15
Дубликат - недостоверное название данной картины
Фильм «Дубликат» режиссера Билла Оливера. Надо признать, что для меня это один из тех фильмов, о которых сначала можно сказать: «Что, черт возьми, происходит?» Но давайте немного разберемся. Сам фильм в оригинале называется «Джонатан». Почему и зачем его перевели на русский язык как «Дубликат» для меня полнейшая загадка. Хотя у нас это частая практика. Сразу обратила внимание на то, что фильм не дублированный, т.е. идет оригинальный звук и на него наложен перевод. Лично мне это резало слух. Может быть, потому что это был пресс-показ, хотя в прошлые разы я такого не наблюдала. Ну да ладно. Много затянутых моментов, но ведь это не динамичный фильм, а психологический, наверно так и нужно. Итак, сюжет. Весьма непредсказуемо абсолютно всё. От начала до конца. Не знаешь, что будет дальше и чем закончится. Очень трудно предугадать следующее действие. Сама история человека, в теле которого живет две личности, описана медиками и считается расстройством психики. Но здесь же идет речь о братьях, которые живут в ладах друг с другом. Один живет днем, другой ночью. Они пытаются жить как все нормальные люди. Но всё рушится тогда, когда один из них влюбляется. Дабы не пересказывать всё, скажу, что дальше фильм сводится к выяснениям отношений двух парней, что приводит к гибели одного из них. Большого смысла в самом фильме я, к сожалению, не увидела. Что нам хотели сказать этой историей? Что и такое бывает? Хотя нет, заявлено как научно-фантастический фильм. Но может быть, там была некая великая мысль, которой я просто не поняла…
7 ноября 2018, 23:15 Ответить
Валентин 7 ноября 2018, 23:26
Кино на внимательно посмотреть, да подумать
Дубликат

Фестивальное кино. Оно всегда несёт в себе множество смыслов, подтекстов, зачастую смотрится не особо динамично, вообщем кино не для всех и редко выходит в широкий прокат.
Дубликат очень похож на классическое фестивальное кино: фильм не спешен, заключает в себе множество смыслов и рассуждений о тайнах нашего мозга, жизни людей с нарушениями оного, отношениями между братьями, любовный треугольник, врачебной этике и отношения врача и пациента.
И не смотря на такое обилие тем, обсуждаемых в фильме, режиссер, Билл Оливер, сумел уместиться в хронометраж массовых фильмов. При этом, конечно, некоторые моменты немного скомканы, но в самом деле это не сморится как огромный минус. Так же в копилочку профита и не очень, я бы отнёс и стартовую интригу, нагнетали хорошо, но потом всё стало размереннее и более тягуче.Так же к неоднозначностям отнёс бы и картинку. Временами она хороша, ракурсы, свет и цвет на высоте, а в некоторые моменты совсем уж ощущается и выглядит всё простецки. Про актёров я бы сказал, что на мой взгляд, все справились, все молодцы, как и все остальные составляющие фильма, вроде музыки и тд :) А что в итоге? Дубликат это фильм для того, чтобы подумать, это фильм без попкорна, т.е. совсем не на массового зрителя, хоть и будет идти во всех кинотеатрах.
Моя оценка: 7 из 10
7 ноября 2018, 23:26 Ответить
7444445 8 ноября 2018, 09:43
Оценка
Фильм начинается с кадров, на которых нам показывают огромную бородавку (потом нам объяснят, что это переключатель) за ухом симпатичного молодого человека. Динамики нет. Фильм – ожидание… все время чего-то ждешь: вначале фильма завязку, потом действия, кульминацию… Бородавка сорвана!! Ждала финал, но начались титры. Фильм окончен. Скучно, нединамично. При позитивном настрое смотреть не стоит, в депрессии тем более, а то проснется свой брат –близнец...
8 ноября 2018, 09:43 Ответить
Екатерина Кузнецова 8 ноября 2018, 18:36
Оценка
Бойся лишь себя» - явно не к этому фильму слоган.
Размытая съемка, нестандартные ракурсы под напряженные музыкальные вкрапления могли бы оказать нужный эффект, если бы в сценарии было хоть что-то, кроме пресных метаний главного героя.
Фильм в этом плане даже можно назвать непредсказуемым: когда ожидаешь что произойдет какой-то поворот, он не происходит. И вообще ничего не происходит.
Все предпосылки к каким-либо поворотам сюжета так на месте и остаются. В таких случае уже думаешь, что лучше бы было клише на клише, чем вообще ничего.
Диалоги слишком примитивные для талантливого архитектора и доктора нейробиологии, свою лепту, конечно, здесь внесла ещё и безэмоциональная русская озвучка.
Если вы поклонник_ца Энсела Элгорта, то здесь практически театр одного актера и, возможно, вас это немного порадует, потому что он, конечно, старается. Только жаль, что в этом фильме ему попросту нечего играть.

Спасибо Киноафише за приглашение на пресс-показ:)
8 ноября 2018, 18:36 Ответить
Андрей Ковальчук 9 ноября 2018, 09:51
Оценка
Спасибо Киноафише за предоставленную возможность посмотреть этот замечательный фильм. Лично у меня на протяжении фильма было ощущение, что в реальности никаких двух сознаний и нет. А есть конфликт внутри самого человека. Конфликт между тем, что нужно оставаться в рамках (Джонатан) и выходить за эти рамки (Джон). И когда Джонатан выходит за рамки ( когда подсознательное берет вверх над сознательным), то "правильный Джон" навсегда прощается с этой жизнью. Ну это лично моя точка зрения.
9 ноября 2018, 09:51 Ответить
Ivan Bagaev 9 ноября 2018, 17:01
Оценка
От простого к сложному
Я шёл на фильм с большим скепсисом и ничего не знал о картине. Постер напоминал ужасные "Дивергент", "Инсургент" и т.п.; локализированное название не внушало доверия; фильм - дебют неизвестного мне режиссёра. Синопсис прочитал перед сеансом и подумал, что это очередной вторичный фильм о психических расстройствах. В итоге, кроме как расслабленно провести вечер, ничего другого от фильма не ожидал. На деле фильм понравился и оказался сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Картина идёт час сорок и, несмотря на медленный темп повествования, успевает поднять несколько тем и даёт время, чтобы задуматься. Здесь показана и избитая тема борьбы нескольких личностей внутри человека, взаимоотношения братьев и самоидентификация.

В отличие от большинства фильмов на схожую тематику, здесь личности разделены изначально - герой не мучается в осознании того, кто он на самом деле, потому что и героя как такового нет - их по сути два. Первый живёт днём, а второй - ночью. У них разделёны обязанности по дому, разные работы, и, находясь по сути в теле одного человека, общаться и видеть друг друга они могут только с помощью сообщений, записанных на видеокамеру. Но, когда происходит конфликт, каждый из них тянет одеяло на себя, и до конца картины сложно понять, кто победит.

Иногда создавалось ощущение, что ситуация, описанная в этом, на минуточку, научно-фантастическом фильме - реальна. Но не с точки зрения того, как две личности существуют в теле одного человека, а того, как происходит борьба между ними. Половинки сознания главного героя прямые противоположности друг другу, уживаются друг с другом, делятся опытом и мыслями, спорят и ссорятся. В реальности в голове каждого человека происходит тоже самое, со скидкой на то, что "личности" в наших головах далеко не так чётко разделены, как в фильме.

​​​​​​​ Сложно выделить серьёзные минусы в картине, но вышел с сеанса с ощущением, что "недокрутили". Маловероятно, что картина станет вашим фаворитом, но посмотреть её точно стоит. Подобные фильмы выходят не так часто, пусть даже с на первый взгляд избитым сюжетом. Остаётся только пожелать удачи Биллу Оливеру и Энселу Элгорту в их дальнейших работах.
9 ноября 2018, 17:01 Ответить
Остап Тифомейкин 9 ноября 2018, 17:55
Оценка
Звук: закадровый перевод. Ничем не выделяется, но и ничем не раздражает. Благо не дубляж.
Картинка: стандартные профессиональные планы.

Скелет истории - не раздвоение личности, а именно две личности в одном теле (они ведь себя так называют - значит так), живущие каждой своей жизнью с отношением к друг другу как брат к брату.

Детали их жизни не особо важны, на мой взгляд. Для меня был акцент на взаимоотношениях родных братьев. И хоть толчком в сюжете к развитию и является появление девушки (могло быть что угодно вместо этого), основной конфликт в таких темах как: опека старшим брата младшего и в стремление младшего быть лучше/заслужить уважение старшего. Смещённые отношения отец-сын. Наверное.

На втором месте уже вопросы самоидентификации, отношение к матери, ответственность за смерть близкого и принятие неизбежности своей смерти.

Остальное осталось декорацией, т.к. 1.5 часа времени для раскрытия таких вопросов явно недостаточно. Но их актуальность от этого не меньше.
Может по этой причине второстепенным героям дали так мало времени.

Неплохо подобран для такой истории метод повествования: минимум объективности, всё от первого лица старшего-дневного брата. Было бы интересно посмотреть со стороны младшего или врача (та ещё, конечно, персона).

В общем: доставило, рекомендую к просмотру. Вполне расщепляет.
9 ноября 2018, 17:55 Ответить
lm_sovushka 10 ноября 2018, 11:08
Оценка
В целом фильм понравился, и приятно удивил Элгорт, отлично справившийся с двойной ролью. Но на мой взгляд не до конца раскрыта тема, хотя она необычна и интересна, и весьма предсказуемая концовка слегка скомкана, отчего создается ощущение какой-то незавеишенности. Затронуто много вопросов, которые заставили подумать, но в то же время, как мне показалось, эти вопросы так и "повисли в воздухе" без какого либо развития в фильме.
10 ноября 2018, 11:08 Ответить
lm_sovushka 10 ноября 2018, 11:18
Оценка
В целом фильм мне понравился, и приятно удивил Элгорт, хорошо справившийся с двойной ролью. Но на мой взгляд, затронуто слишком много вопросов, которые "повисли в воздухе" и остались не раскрыты в картине. И весьма предсказуемая концовка оказалась слегка скомкана,хотя сам фильм подзатянули. Лично меня фильм заставил подумать над некоторыми вещами, но все-таки он на один раз.
10 ноября 2018, 11:18 Ответить
lm_sovushka 10 ноября 2018, 11:20
Оценка
В целом фильм мне понравился, и приятно удивил Элгорт, хорошо справившийся с двойной ролью. Но на мой взгляд, затронуто слишком много вопросов, которые "повисли в воздухе" и остались не раскрыты в картине. И весьма предсказуемая концовка оказалась слегка скомкана,хотя сам фильм подзатянули. Лично меня фильм заставил подумать над некоторыми вещами, но все-таки он на один раз. И мне не хватило динамики и развития в картине.
10 ноября 2018, 11:20 Ответить
sfera912 10 ноября 2018, 13:29
Оценка
Я не буду судить ни игру актеров, ни работу режиссера. Мой отзыв исключительно о зрелище. Фильм очень понравился. Для тех, кто интересуется психологией, любит драму. В наш век, перенасыщенный информацией, все чаще в реальности встречаются люди, ведущие двойную жизнь. Только так мозг может себя защитить. Дуальность. Ночь и день, работа и отдых, эгоизм и альтруизм. Самое сложное - познать себя. И что в тебе самом победит? Фильм для думающих👍
10 ноября 2018, 13:29 Ответить
Катерина Радюк 6 декабря 2018, 12:49
Оценка
В "Дубликате" меня заинтриговала не сама идея картины, а актерская игра: Энсель Эльгорт и Патриша Кларксон справились на мой взгляд отлично. В целом же, картина нединамичная, не держит в напряжении, хотя идея довольно интересная.
6 декабря 2018, 12:49 Ответить
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