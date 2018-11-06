Наша рецензия

Как ни ругали зрители и критики фильм «Веном», а после его выхода в прокат стало понятно: Веном — главный кинотренд этой осени. Точнее, вторые сущности, обитающие внутри главных героев и корректирующие их совместный образ жизни в сторону веселья и проблем. И тема-то вроде не самая новая, даже наоборот, можно сказать, из списка вечных. С тех пор, как человек стал меньше заботиться о добыче пропитания и больше времени посвящать мыслям о себе и своей душе, идея о двойственности…