«Дубликат»: Рецензия Киноафиши

Дубликат по имени Джонатан

Как ни ругали зрители и критики фильм «Веном», а после его выхода в прокат стало понятно: Веном — главный кинотренд этой осени. Точнее, вторые сущности, обитающие внутри главных героев и корректирующие их совместный образ жизни в сторону веселья и проблем. И тема-то вроде не самая новая, даже наоборот, можно сказать, из списка вечных. С тех пор, как человек стал меньше заботиться о добыче пропитания и больше времени посвящать мыслям о себе и своей душе, идея о двойственности личности обосновалась в искусстве, гуманитарных направлениях наук, а психология так вообще, кажется, базируется на этом. Так что нет ничего удивительного в появлении такого в общем-то не обязательного, но вполне показательного кино, как «Дубликат». Оно в понятной форме повторяет основные правила жизни со своим вторым «я» и работает с молодой аудиторией, которая только начинает изучение предмета. На «Веноме» посмеялись, теперь неплохо и подумать…

Кадр из фильма «Дубликат»

У Джонатана строгий распорядок дня. Такой же строгий и прилизанный, как он сам. Подъём в 7 утра, пробежка, работа, одинокий обед в стерильной квартире и монолог-дневник на камеру перед сном. Вот только спать он ложится в 15:00. Чтобы освободить жизненное пространство своему брату Джону. С которым у него на двоих одно тело. Слишком маленькое для двух разных и одинаково сильных личностей.

Кадр из фильма «Дубликат»

Режиссёр Билл Оливер за свою жизнь снял всего три фильма, два из которых вы вряд ли видели. Но третья картина, «Дубликат», довольно красноречиво сообщает зрителям о невеликом опыте постановщика в вопросах драматургии. Это простое, прямолинейное кино с минимальным уровнем саспенса и парой смысловых провалов. Но при этом у Оливера совершено точно есть авторское видение. Оно выражается в техническом решении, как показывать встречу братьев — весь фильм «на ногах» проживает лишь Джонатан, тогда как Джон всегда остаётся изображением в телевизоре. И ещё в по-джонатановски выверенных планах. Это холодное, но изысканное кино. Но режиссёр, кажется, третьим братом приживается к своему герою, и когда Джонатан испытывает неловкость в общении с девушкой, визуальный ряд становится таким же неуклюжим и скованным. Словно Оливер сам не знает, как уместить в одном кадре больше одного человека. И уж тем более, как снимать близость.

Кадр из фильма «Дубликат»

«Дубликат» - абсолютный бенефис Энселя Элгорта и одновременно его же эксперимент. Кажется, актер использовал этот камерный проект как упражнение или контрольную работу перед долгожданным крупным появлением в экранизации романа «Щегол», где главный герой всё время балансирует между неистовым желанием жить и плохо скрываемой неспособностью ужиться с самим собой. Тут Элгорт сполна выгребает чопорность своего разумного Калеба из «Дивергента», добавляет фантастическому персонажу человеческих черт. А напротив себя усаживает повзрослевшего Гаса из «Виноваты звёзды»: такого же живого, взъерошенного и трагического, но уже не столь наивного. Суть эксперимента, кажется, состоит в том, чтобы не дать зрителю ни единого шанса выбрать кого-то одного из братьев. Джонатан и Джон одинаково приятны и отталкивающи в зависимости от своих поступков. И они совершенно точно не жизнеспособны друг без друга. Или способны? Именно на этом сомнении строится основная интрига картины, исход которой, впрочем, легко просчитать, даже если единственным фильмом про двойное сознание, который вы видели раньше, был тот самый «Веном».

Кадр из фильма «Дубликат»

Появление в этой истории двух женщин в каноничных статусах матери и любовницы, разумеется, необходимый для формирования драмы элемент. По факту, не так уж важно, кто их исполняет, потому что они — функции, маркеры, по которым зритель должен определить основную идею фильма: главное, что мы все ищем в жизни - это душевная близость или, проще говоря, любовь. И даже единый в двух братьях главный герой оказывается неполноценным без этой составляющей. Но всё же режиссёр постарался пригласить на ведущие женские роли узнаваемых актрис. Правда за Патришей Кларксон именно в белом халате тянется неприятный ассоциативный шлейф со времён «Бегущего в лабиринте». Поэтому первое её появление в лаборатории вызывает неконтролируемое недоверие. А Сьюки Уотерхаус при всех своих внешних данных упорно не желает запечатляться в зрительской памяти.

Кадр из фильма «Дубликат»

Но, по правде говоря, это совершенно не важно. «Дубликат» - настолько камерный проект, что выход его в широкий прокат сам по себе кажется событием необязательным. Для такого простого сюжета едва ли простительна та медлительность, с которой развиваются события. Понятно, что режиссёр хотел погрузить зрителя в ментальный мир главного героя, заставить прочувствовать рождение каждой новой эмоции, каждой непривычной мысли в его раздвоенном создании. Но если вы не поклонник Энсела Элгорта или не интересуетесь визуальным курсом экзистенциальной философии за первый курс, будет интересно узнать причину, по которой вы всё же выбрали пойти именно на этот фильм.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 8 ноября 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Дубликат»