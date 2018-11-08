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Poster of On the Basis of Sex
7.3
On the Basis of Sex - Dubbed trailer
Kinoafisha Films On the Basis of Sex
7.3

On the Basis of Sex

, 2018
On the Basis of Sex
USA / Drama, Biography / 18+
Trailers
Poster of On the Basis of Sex
7.3
On the Basis of Sex - Dubbed trailer
On the Basis of Sex  Dubbed trailer

Cast

Armie Hammer
Armie Hammer
Martin Ginsburg
Felicity Jones
Felicity Jones
Ruth Bader Ginsburg
Justin Theroux
Justin Theroux
Mel Wulf
Cailee Spaeny
Cailee Spaeny
Jane Ginsburg
Stephen Root
Stephen Root
Professor Brown
Kathy Bates
Kathy Bates
Dorothy Kenyon
Jack Reynor
Jack Reynor
Jim Bozarth
Sam Waterston
Sam Waterston
Erwin Griswold
Michael Dickson
Francis X. McCarthy
Francis X. McCarthy
Chris Mulkey
Chris Mulkey
Charles Moritz
Gary Werntz
Judge Doyle
Director Mimi Leder
Writer Daniel Stiepleman
Composer Mychael Danna
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2018
Online premiere 26 March 2019
World premiere 8 November 2018
Release date
28 February 2019 Russia Парадиз 16+
7 March 2019 Argentina
7 February 2019 Australia
8 March 2019 Austria
6 March 2019 Belgium
14 March 2019 Brazil
7 March 2019 Chile
4 April 2019 Colombia
7 March 2019 Denmark
25 January 2019 Estonia
15 March 2019 Finland
2 January 2019 France
7 March 2019 Germany
22 February 2019 Great Britain
31 January 2019 Greece
14 March 2019 Hong Kong
22 March 2019 Indonesia
22 February 2019 Ireland
7 March 2019 Israel
28 March 2019 Italy
22 March 2019 Japan
21 February 2019 Kuwait
24 January 2019 Lebanon
8 March 2019 Lithuania
5 April 2019 Mexico
7 March 2019 Netherlands
7 February 2019 New Zealand
5 April 2019 Norway
30 May 2019 Peru
13 March 2019 Philippines
10 January 2019 Portugal
24 January 2019 Saudi Arabia
10 January 2019 Singapore
1 February 2019 South Africa
13 June 2019 South Korea
22 February 2019 Spain
8 March 2019 Sweden
28 March 2019 Switzerland 6
27 February 2019 Taiwan
28 December 2018 Turkey
24 January 2019 UAE
11 January 2019 USA
7 March 2019 Ukraine
14 March 2019 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $38,755,968
Production Alibaba Pictures Group, Participant, Québec Production Services Tax Credit
Also known as
On the Basis of Sex, La voz de la igualdad, Die Berufung - Ihr Kampf für Gerechtigkeit, Une femme d'exception, Az egyenjogú nem, Cuestión de género, En kvinna bland män, Eşitlik Savaşçısı, Ha'Min Ha'Khazak, Na osnovu polova, Na Temelju Seksa, Na temelju spola, Nes ji yra moteris, Oikeuden puolesta, On the Basis of Equality, Per raó de sexe, Pitanje pola, Quyền Bình Đẳng, Sest ta on naine, Suprema, Uma Luta Desigual, Una cuestión de género, Una giusta causa, Ze względu na płeć, Η αρχή της ισότητας, Дискриминация по полов признак, За статевою ознакою, По половому признаку, 세상을 바꾼 변호인, ビリーブ　未来への大逆転, 法律女王, 온 더 베이시스 오브 섹스

Film rating

7.3
Rate 17 votes
7.1 IMDb
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On the Basis of Sex Trailer
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Quotes

[from trailer, in courtroom]
Judge Doyle The word 'woman' does not appear even once in the US Constitution.
Ruth Bader Ginsburg Nor does the word 'freedom,' Your Honor.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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