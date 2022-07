«Королевский корги»: Рецензия Киноафиши

Первые несколько минут персонажи «Королевского корги» не произносят ни слова — и это лучшие минуты фильма. Детство главного героя и правда не нуждается в диалогах. Принц Филипп дарит супруге очаровательного щенка её любимой породы. Королева Елизавета в восторге. И хотя во дворце уже живут три взрослые собаки, новичок быстро становится фаворитом хозяйки. Он беззастенчиво пользуется привилегированным положением: хулиганит, оставляет свои метки в неположенных местах, издевается над слугами и рвёт домашние тапочки на британский флаг. Через несколько месяцев принц Филипп обнаруживает, что на тумбочке, некогда заставленной семейными фотографиями, больше нет его совместных портретов с Елизаветой — остались только портреты корги.

Дальше все идет не так гладко. Законы современной коммерческой анимации требуют, чтобы герои заговорили, поэтому сразу после титров у подросшего Рекса прорезается голос. Выясняется, что воспитанный при дворе корги превратился в наглого и зазнавшегося гордеца. Он именует себя «первым псом Её Величества» и коллекционирует кружки и футболки со своим изображением. Разумеется, судьба преподаст ему урок. В результате предательства со стороны одного из обитателей дворца Рекс окажется на улице, а оттуда попадет в собачий приют, где найдёт настоящих друзей и большую любовь.

Вульгарность — последнее, чего можно ожидать от семейного фильма об особах голубых кровей, но именно это слово идеально характеризует многие эпизоды «Королевского корги». Перед британской монархией авторы, впрочем, вполне искренне благоговеют и трогать её не решаются: королева и герцог Эдинбургский предстают слегка сварливыми и рассеянными, но в целом милыми и обаятельными старичками. Зато когда в кадре появляется американский президент Дональд, мастер неуместных острот и любитель селфи, создатели картины дают волю самым смелым фантазиям.

Лидер Соединенных Штатов тоже оказывается ценителем корги и пытается сосватать Рексу свою питомицу Митци. В оригинале он делает это командой «Grab some puppy» - очевидной отсылкой к скандальному «Grab them by the pussy». Собака Дональда, перенявшая самые отвратительные привычки хозяина, нагло харассит британского сородича. Звучит реплика о симпатиях к «породистым кобелькам», которых якобы обожают «все девчонки».

Насколько всё это понравится маленьким детям, далеким от геополитических баталий, — большой вопрос. Даже когда американский президент уезжает домой, шутки для родителей продолжаются. В приюте Рекса окружают не только псы других пород, но и разнообразные аллюзии на мировую кино- и анимационную классику. Вот тренировка «как у Рокки», вот глазки «как у кота из Шрека», вот тайный собачий «Бойцовский клуб», а вот и сравнение с Китнисс Эвердин из «Голодных игр». Возлюбленная героя Ванда и вовсе попала в картину прямиком из диснеевского шедевра «Леди и Бродяга».

Увлекшиеся контентом для взрослых авторы совершенно забывают, что на фильм мамы и папы вообще-то приходят не одни. Младшей аудитории «Королевского корги» с их стороны достается куда меньше внимания. Для детей здесь есть симпатичная мохнатая морда главного героя (при этом, что характерно, остальные придворные корги выглядят далеко не красавцами), пара необязательных и совершенно не запоминающихся песенок (да, представьте, тут еще и поют!) и несколько по-настоящему смешных гэгов.

Процесс превращения Рекса из высокомерного наглеца в командного игрока и настоящего лидера — а ровно это поначалу обещает сценарий — совершенно не раскрыт: персонаж просто и без всяких объяснений в середине фильма меняет поведение. Обиднее всего то, что сцены без слов, от пробежек в барабане стиральной машины до полётов на пожарных шлангах, неизменно хороши: аниматоры свою часть работы добросовестно выполнили, а вот сценаристы почему-то поленились. Кажется, перевоспитывать тут нужно было вовсе не собаку.