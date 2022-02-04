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Мы - монстры! 2 Мы - монстры! 2
Киноафиша Фильмы Мы - монстры! 2 Отзывы о мультфильме «Мы - монстры! 2 »
Monster Family 2 Мы - монстры! 2 2021 / Великобритания / Германия
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о мультфильме «Мы - монстры! 2 »

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

С момента последних событий проходит год. В доме нью-йоркской семьи Уишбоун отныне царит полное взаимопонимание. По крайней мере, так кажется со стороны. Офисный планктон Фрэнк поставил начальника на место и теперь уделяет близким куда больше внимания. Его жена Эмма продолжает работать в городской лавке, младший сын Макс делает первые успехи в науке, тогда как дочь Фэй готовится к началу самостоятельной жизни. Однако путешествие на свадьбу Бабы Яги и Рэнфилда дает понять — все не так…

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Alexander Konstantinov 4 февраля 2022, 17:29
Оценка
Классный мультик. Ходил с ребёнком, но понравилось мне самому
4 февраля 2022, 17:29 Ответить
User 7 февраля 2022, 08:21
фильм бомба🦁🧡
7 февраля 2022, 08:21 Ответить
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