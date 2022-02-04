Наша рецензия

С момента последних событий проходит год. В доме нью-йоркской семьи Уишбоун отныне царит полное взаимопонимание. По крайней мере, так кажется со стороны. Офисный планктон Фрэнк поставил начальника на место и теперь уделяет близким куда больше внимания. Его жена Эмма продолжает работать в городской лавке, младший сын Макс делает первые успехи в науке, тогда как дочь Фэй готовится к началу самостоятельной жизни. Однако путешествие на свадьбу Бабы Яги и Рэнфилда дает понять — все не так…