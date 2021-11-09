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Киноафиша Рецензии «Мы - монстры! 2 »: Рецензия Киноафиши

«Мы - монстры! 2 »: Рецензия Киноафиши

9 ноября 2021 16:50
«Мы - монстры! 2 »: Рецензия Киноафиши

Семья превыше всего.

С момента последних событий проходит год. В доме нью-йоркской семьи Уишбоун отныне царит полное взаимопонимание. По крайней мере, так кажется со стороны. Офисный планктон Фрэнк поставил начальника на место и теперь уделяет близким куда больше внимания. Его жена Эмма продолжает работать в городской лавке, младший сын Макс делает первые успехи в науке, тогда как дочь Фэй готовится к началу самостоятельной жизни.

Однако путешествие на свадьбу Бабы Яги и Рэнфилда дает понять — все не так уж гладко. Родители опрометчиво упустили из виду, что Макс стал жертвой буллинга, а Фэй всерьез задумала отказаться от получения образования. Ситуация достигает критической точки, когда на брачную церемонию заявляется Мила Старр, юная охотница на монстров с гаджетами покруче, чем у Джеймса Бонда. Чтобы спасти похищенную колдунью и ее жениха-горбуна, Уишбоуны должны отыскать путь к примирению.

«Мы - монстры! 2 »: Рецензия Киноафиши
Мы - монстры! 2

Несложно догадаться, что повторное обращение семейки среднего класса в монстров — лишь вопрос времени. Вот только виной тому служит отнюдь не проблема отцов и детей, что в контексте проклятия виделось наиболее уместным, но нелепая случайность. И вот, неуклюжий монстр Франкенштейна, миниатюрный Человек-волк, язвительная Мумия и мамаша-вампир вновь становятся частью рискованной авантюры, из которой каждый из них вынесет ценный урок. Фрэнк и Эмма поймут, как важно доверять детям и не навязывать им собственные взгляды. Макс придет к выводу, что быть высоким и сильным не столь важно, ведь девичье сердце легче завоевать храбростью и добротой. Фэй найдет призвание в заботе о животных. Ну а Мила, наконец, осознает: чтобы быть любимой, ей не обязательно во всем оставаться идеальной.

Если в первом мультфильме антагонистом выступал уморительный граф Дракула, то в сиквеле, к сожалению, у него не более пяти минут экранного времени. Зато вместо поверженного вампира авторы вводят в повествование целую россыпь новых страшил — от Лох-несского чудовища до Кинг-Конга, в то время как события разворачиваются не только в Нью-Йорке, Лондоне, Трансильвании или Египте, но и за пределами орбиты. Впрочем, главными злодеями оказываются отнюдь не чудища, а псевдо-благотворители Старры, ради достижения цели готовые на все, включая манипулирование собственной дочерью.

«Мы - монстры! 2 »: Рецензия Киноафиши
Мы - монстры! 2

Несмотря на обилие отсылок к классическим англоязычным хоррорам и британских звезд озвучки, франшиза «Мы — Монстры» — продукт немецкого производства. Как и первая часть, сиквел создавался на студии Ambient Entertainment в Ганновере, режиссером выступил Хольгер Таппе («Союз зверей»), тогда как сценарий написал Давид Сафир по мотивам собственного романа «Счастливая семейка». Сиквел вновь ловко мимикрирует под голливудские мультхиты (преимущественно «Отель Трансильвания» и «Суперсемейку»), предлагая красочный визуальный ряд при незамысловатом, но достаточно забавном содержании, рассчитанном на самых маленьких.

Учитывая плачевную ситуацию с кинопрокатом, «Мы — Монстры 2» — неплохой вариант для всей семьи, способный развлечь.

Максим Федоров
Максим Федоров
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