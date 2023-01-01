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Букашки 2
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Minuscule 2: Les mandibules du bout du monde
Букашки 2
2019 / Франция
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6.9
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Вся информация о мультфильме
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