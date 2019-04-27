Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Парень с того света"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Букашки 2
Отзывы о мультфильме «Букашки 2»
Minuscule 2: Les mandibules du bout du monde
Букашки 2
2019 / Франция
Трейлер
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о мультфильме «Букашки 2»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Максим Михайлов
27 апреля 2019, 22:31
Оценка
Первый мультфильм был просто замечательным. На второй идем всей семьей автоматом
27 апреля 2019, 22:31
2
0
Ответить
Слава Крулатов
29 апреля 2019, 10:00
Вообще очень мило выглядит
29 апреля 2019, 10:00
1
0
Ответить
Mikhail Kokin
29 апреля 2019, 23:47
Оценка
Замечательный мульт!
29 апреля 2019, 23:47
0
0
Ответить
Николай Тимошенко
7 мая 2019, 18:44
Оценка
Хочу сказать, что мультфильм просто класс. Ни разу не сомневайтесь, берите с собой детей и смотрите
7 мая 2019, 18:44
0
0
Ответить
denzel80
11 мая 2019, 14:00
Оценка
Классный мульт! Детям очень понравился!
11 мая 2019, 14:00
0
0
Ответить
Ксения
1 июня 2019, 11:01
Оценка
Необычный анимационный фильм, по другому не сказать. Супер! Музыкальное сопровождение, видеоряд. Ни словечка нет в этом фильме, все понятно. Переживаешь за героев. Такой развивающий для детей
1 июня 2019, 11:01
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Стражи Галактики. Часть 3
31 комментарий
Флэш
3 комментария
Форсаж 10
15 комментариев
Король неба
2 комментария
14+: Продолжение
17 комментариев
Вызов
235 комментариев
КАРАнтин
1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
8 комментариев
Аватар 2: Путь воды
191 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Авторизация по e-mail