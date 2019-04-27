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Букашки 2 Букашки 2
Киноафиша Фильмы Букашки 2 Отзывы о мультфильме «Букашки 2»
Minuscule 2: Les mandibules du bout du monde Букашки 2 2019 / Франция
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о мультфильме «Букашки 2»

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Комментарии Обсудить в чате
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Максим Михайлов 27 апреля 2019, 22:31
Оценка
Первый мультфильм был просто замечательным. На второй идем всей семьей автоматом
27 апреля 2019, 22:31 Ответить
Слава Крулатов 29 апреля 2019, 10:00
Вообще очень мило выглядит
29 апреля 2019, 10:00 Ответить
Mikhail Kokin 29 апреля 2019, 23:47
Оценка
Замечательный мульт!
29 апреля 2019, 23:47 Ответить
Николай Тимошенко 7 мая 2019, 18:44
Оценка
Хочу сказать, что мультфильм просто класс. Ни разу не сомневайтесь, берите с собой детей и смотрите
7 мая 2019, 18:44 Ответить
denzel80 11 мая 2019, 14:00
Оценка
Классный мульт! Детям очень понравился!
11 мая 2019, 14:00 Ответить
Ксения 1 июня 2019, 11:01
Оценка
Необычный анимационный фильм, по другому не сказать. Супер! Музыкальное сопровождение, видеоряд. Ни словечка нет в этом фильме, все понятно. Переживаешь за героев. Такой развивающий для детей
1 июня 2019, 11:01 Ответить
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