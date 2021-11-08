Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джун Рафаэль
Джун Рафаэль
June Raphael
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джун Рафаэль
June Raphael
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 января 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
175 см
Биография Джун Рафаэль
Родилась 4 января 1980 года. Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Джун Рафаэль
День «да»
комедия, семейный
2021, США
5.0
8-битное Рождество
комедия, семейный, фэнтези
2021, США
6.0
Ассистент звезды
драма, мюзикл, мелодрама
2020, США
6.0
Та еще парочка
комедия
2019, США
6.0
Между делом
комедия
2014, США
6.0
Оторвы
комедия, приключения
2013, США
4.0
Имоджен
комедия
2012, США
5.0
Сухая земля
2010, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Нил Патрик Харрис всю жизнь мечтает об игровой приставке в трейлере комедии «Восьмибитное Рождество»
Фильм о детской мечте, отпечатавшейся в памяти на всю жизнь, выйдет на HBO Max 24 ноября.
Написать
8 ноября 2021 16:43
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»