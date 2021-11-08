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Джун Рафаэль

June Raphael
Джун Рафаэль
Джун Рафаэль June Raphael
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Дата рождения
4 января 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
175 см
Биография Джун Рафаэль

Родилась 4 января 1980 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Джун Рафаэль
День «да»
День «да»
комедия, семейный 2021, США
5.0
8-битное Рождество
8-битное Рождество
комедия, семейный, фэнтези 2021, США
6.0
Ассистент звезды
Ассистент звезды
драма, мюзикл, мелодрама 2020, США
6.0
Та еще парочка
Та еще парочка
комедия 2019, США
6.0
Между делом
Между делом
комедия 2014, США
6.0
Оторвы
Оторвы
комедия, приключения 2013, США
4.0
Имоджен
Имоджен
комедия 2012, США
5.0
Сухая земля
Сухая земля
2010, США
5.0
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Нил Патрик Харрис всю жизнь мечтает об игровой приставке в трейлере комедии «Восьмибитное Рождество» Фильм о детской мечте, отпечатавшейся в памяти на всю жизнь, выйдет на HBO Max 24 ноября.
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8 ноября 2021 16:43
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