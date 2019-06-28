Наша рецензия

Государственный секретарь США Шарлотта Филд (Шарлиз Терон) узнает от президента (Боб Оденкёрк), что он больше не собирается баллотироваться на новый срок. Президент с радостью предлагает самой Шарлотте начать предвыборную гонку, и она, едва сдерживая эмоции, предложение принимает. Вечером позже, на званом ужине среди чиновников и миллиардеров, Шарлотта в толпе заметит очень знакомое лицо. В последний раз она видела его, когда ей самой было шестнадцать. Милый тринадцатилетний Фред Фларски по уши…