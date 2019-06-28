Государственный секретарь США Шарлотта Филд (Шарлиз Терон) узнает от президента (Боб Оденкёрк), что он больше не собирается баллотироваться на новый срок. Президент с радостью предлагает самой Шарлотте начать предвыборную гонку, и она, едва сдерживая эмоции, предложение принимает. Вечером позже, на званом ужине среди чиновников и миллиардеров, Шарлотта в толпе заметит очень знакомое лицо. В последний раз она видела его, когда ей самой было шестнадцать. Милый тринадцатилетний Фред Фларски по уши…
"Я буду твоим Мэрлин Монро"Несмотря на плоский юмор и штампы, фильм неплохой. Смотреть, когда грустно от одиночества из-за многаработы.
Журналист Фред Фларски становиться спичрайтером для Шарлоты Филд — госсекретаря США. В детстве она была его няней и запала в душу еще тогда. Когда Фред расцвел и стал толстым безработным наркоманом в дурацких шмотках, настал его черед покорить её сердце.
Обстоятельства вокруг истории любви неправдоподобны. Лидер мусульманской державы обижается на шутки в инсте. Главный злодей — перезагорелый мультимиллионер, развивает свой бизнес уничтожая планету и подкупая политиков. Госсекретарь борется за заленые леса и мир во всем мире, покуривая траву. Американцы всёпрощают и всёпринимают, а президент идиот.
Но это не важно. Тупой сценарий — фишка американских комедий.
Интересна линия главных героев. Несмотря на внешнюю несовместимость, веришь, что герои влюблены.
Решает чувство юмора и самоуважение Фреда Фларски. Прямо пикаперская схема, как Сетам Рогенам влюблять Шарлиз Терон. Надо иметь принципы, знать своё место и восхищаться. Восхищение женщиной режиссер иногда демонстрирует прямолинейными шутками про стояки, но схема рабочая. Приятно, когда мужчина смотрит на тебя, открыв рот.
Восхищение не сработало бы без самоуважения. Для Фреда важнее честная журналистика, чем деньги, общее благо, чем личная выгода и вот это вот всё. И заключительная часть схемы — адекватность обратной связи. Он удивлен, что такая женщина обратила на него внимание, а не принимает это как должное. Он выполняет работу талантливо, поднимая ей рейтинги, а не почивает на лаврах. Он не ревнует, когда Шарлота Филд танцует у него на глазах с шикарным канадским премьер-министром. Точнее, ревнует, но не устраивает ей сцену, а грамотно уводит с вечера, врубает попсу и делает романтично.
Сначала Шарлотта была готова его уволить, если он не справиться со своей работой, а потом влюбилась. Влюбленность в фильме не выглядит внезапным необъяснимым чудом. Это результат красивого поведения героя.
Шарлотта Филд тоже не бесит. Она многого добилась, красива, умна и богата. В жизни такие люди имеют возможность выбирать партнеров. Кажется, что они редко обращают внимание на таких, как Фред Фларски. Но она обратила и даже заинтересовалась им. Шарлиз Терон хорошо удаются мудрые женщины.
Ждать многого от картины не стоит. Вряд ли я буду пересматривать фильм ещё раз. На один вечер вполне сойдёт. Жизнь не спасет, но настроение поднимет.
Это и «Римские каникулы», и «Красотка», и все остальные фильмы о Золушках и принцессах в отпуске.
В последние годы сборы романтических комедий и мелодрам невысоки, и фильмов таких жанров снимают немного. Объясняется это тем, что препятствий для влюбленных в современном мире не осталось, и надуманные сценаристами препоны не находят у зрителей отклика. Придуманное сценаристами «Той еще парочки» препятствие в этом плане оригинально: рейтинг избирателей. Для наглядности нам покажут комбо «Дженнифер Лоренс - картошка в ветровке главного героя фильма» и еще несколько пар. Как же разрулить такую незадачу, как неказистый и не вписывающийся в формат парень, неодобряемый публикой, оставшись при этом кандидатом в президенты? Сценаристы отвечают, что так, наверное, можно, но для этого потребуются настоящие смелость, открытость, искренность и человечность.
Главный герой, спичрайтер Фред, вдохновляет госсекретаря Шарлотту обратиться к детским мечтам и ностальгии в ее речах, и это то немногое хорошее, что он ей скажет. Когда герои сближаются, он задает ей вопросы - и все они о ее любимых произведениях поп-культуры. И она выбирает Roxette, книжку про плюшевого зайца и так далее, оттаивает, превращается из замороженного калифорнийца и белого ходока в живого человека, но… получается, что ее человечность определяет только поп-культура? Помимо любви к фильмам и музыке, герой Сета Родена предлагает Шарлотте Филд преимущественно порочность - невоспитанность, наркотики и прочее. Понятно, что леди-лед нуждается в жаре и риске, но герои от этого не становятся приятнее. В начале Фред пытался отстаивать экологические проблемы, но после сник в тени героини Шарлиз, видимо, влюбившей в себя оператора и примерно всю остальную съемочную группу, и камера вместе с нами будет просто неотрывно завороженно наблюдать за этим прекрасным удавом, способным спать стоя. Оторваться от такой красоты сложно, но фильм вроде как о любви и веселье, а герой Сета Родена в итоге не обладает обаянием даже уровня кролика.
Есть несколько сцен, которые можно с натяжкой назвать удачными, но они не дожаты - Шарлиз Терон в очках с белой оправой и разноцветной ветровке под действием наркотиков, вызывающих эйфорию, где-то в американском военном штабе, а в это время помощница Шарлотты в соседней комнате пытается дать понять Фреду, что комната прослушивается, не стоит говорить о наркотиках. Это местами правда смешно, но могло бы быть совсем бомбой - если бы еще хоть пара удачных реплик в речи Шарлиз.
Сет Роген - актер, прославившийся ролями в «Суперперцах» и иных фильмах, повествующих о происходящих ниже пояса событиях, но также это гик и сценарист, в данный момент готовящий экранизацию «Консольных войн» - историю войны Sega и Nintendo. Здесь его герой, заявленный остроумным журналистом с хорошим писательским стилем и не страшащийся работы под прикрытием, перестает интересоваться по ходу фильма чем бы то ни было, кроме объекта своей любви, и становится немного скучным.
При двухчасовой продолжительности кино вдоволь наполнено шутками про падения, разнообразные телесные жидкости и физиологические реакции, оставляя лишь гадать, зачем и за что, а по остальным темам успевает пробежаться лишь вскользь, зато те - гораздо интереснее. Тут и экология, и современные медиа и формирование образа современного политика, и сатира на электорат, больше волнующийся по поводу визави для ужина красивой женщины-политика, чем по поводу ее новой экологической инициативы.
Заявленная в фильме тема экологии раскрыта на уровне «я за ель, море и шмель», при том что деревья и море у героини по ходу фильма отбирают. Как говорит в первой половине фильма Фред Фларски, изначально все эти инициативы за экологию выглядят идеально, а после - как-то сдуваются. Вот так и весь фильм. Он остается местами веселым, иногда обаятельным, даже продвигающим пару прогрессивных мыслей, но все это могло бы стать чем-то большим.
Фильм Джонатана Левина «Та ещё парочка» представляет собой романтическую комедию с существенной долей пошлого юмора. Шарлотта Филд, героиня Шарлиз Терон, работает госсекретарём и готовится выдвигать свою кандидатуру на пост президента США. Изображаемый Сетом Рогеном бескомпромиссный журналист-правдоруб Фред Фларски являет собой безбашенного неудачника, который не прочь закинуться «колёсами» и курнуть «травку». В реальной жизни пути таких людей не должны пересекаться, однако в кино всегда есть место для романтики, и мечты обычного «рубахи-парня» способны воплотиться. Случайная встреча незнакомых людей могла бы пройти бесследно, но они были знакомы много лет назад, и между ними мгновенно возникает искра, всё-таки она – его первая любовь, а он сохранился в памяти как юморной и интеллектуальный подросток, который не давал скучать.
Актёры хорошо справились со своими ролями. Романтичную сторону фильма, подкреплённую элегантным образом роскошной леди в лице героини Шарлиз Терон, разбавляют комичные ситуации, устраиваемые неряшливым героем Сета Рогена, который являет собой полную противоположность. С одной стороны, сцены любовных утех с их участием выглядят нелепо и неправдоподобно, но на то это и комедия, соответственно и многие герои фильма выглядят недалёкими, например, президент США (Боб Оденкёрк), секретарь главной героини (Рави Патель), а также канадский премьер-министр, потенциальный соперник Фреда, сыгранный Александром Скарсгардом, который своим поведением вызывает отвращение, тем самым позволяя зрителю остаться на стороне главного героя. Другие персонажи второго плана тоже получились довольно разноплановыми и колоритными – вредная, но верная помощница Мэгги, этакая женщина-вамп (Джун Рафаэль), добродушный друг главного героя (О’Ши Джексон мл.).
Однако возникает ощущение, что присутствует перебор пошлых шуток. Я люблю смотреть чёрные комедии с юмором ниже пояса, однако если в комедиях Саши Барона Коэна в этом состоит весь изюм фильма, то обаятельной красотке в жанре ромкома, наверно, не к лицу декламировать речи про мастурбацию и накачиваться наркотиками, хотелось бы присутствия юмора потоньше, всё-таки фильм про любовь.
В общем, получилась неплохая романтическая комедия, на просмотр которой не жаль затраченного вечернего времени, но пересматривать второй раз будет уже неинтересно.
Оценка 7 из 10
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