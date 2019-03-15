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Время возмездия Время возмездия
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Destroyer Время возмездия 2018 / США
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Время возмездия»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Когда-то детектива Эрин Белл (Николь Кидман) вместе с напарником Крисом (Себастиан Стэн) внедрили в банду преступников, грабивших банки. Они должны были изображать влюблённую парочку, но вскоре и на самом деле начали испытывать друг к другу чувства. Однажды во время очередного налёта всё пошло не так, и случилась трагедия. Спустя годы изрядно потрёпанная жизнью Эрин узнаёт, что главарь банды Сайлас снова вернулся в город. Она решает, что с ним нужно покончить. Реклама и трейлеры этого…

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rafik.ivanov.85 15 марта 2019, 16:59
Вышел мин через 30 из зала , скучный и затянутый фильм .
15 марта 2019, 16:59 Ответить
Екатерина Ледяйкина 17 марта 2019, 07:31
Оценка
Мне понравился.
17 марта 2019, 07:31 Ответить
Федор Мидинов 17 марта 2019, 21:43
Оценка
Фильм нормальный.
17 марта 2019, 21:43 Ответить
Виктория Ли 18 марта 2019, 10:34
Оценка
это самое стремное кино , я 2 часа умирала в этом зале ... не тратьте свое драгоценное время и деньги на этот фильм ,он такой нудный и скучный не какого драйва там нет игра актеров просто дно , я весь фильм ждала что может вот сейчас что то произойдет , но сука нет и если эта лучшая работа николь , то это просто самое дно ... имхо фильм даже не стоит того чтоб на него сходить бесплатно .
18 марта 2019, 10:34 Ответить
Александр Снегов 18 марта 2019, 14:39
Оценка
Фильм средний, игра актеров хорошая, особенно Николь Кидман, но местами затянут до невозможности.
18 марта 2019, 14:39 Ответить
Евгений Стешенко 19 марта 2019, 01:49
Оценка
Крутой фильм. Кому не понравился, 100% школьник. Фильм рассчитан на взрослую аудиторию. Нам с женой (30 лет), очень понравился. Николь Кидман - шикарна.
19 марта 2019, 01:49 Ответить
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