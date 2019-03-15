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Когда-то детектива Эрин Белл (Николь Кидман) вместе с напарником Крисом (Себастиан Стэн) внедрили в банду преступников, грабивших банки. Они должны были изображать влюблённую парочку, но вскоре и на самом деле начали испытывать друг к другу чувства. Однажды во время очередного налёта всё пошло не так, и случилась трагедия. Спустя годы изрядно потрёпанная жизнью Эрин узнаёт, что главарь банды Сайлас снова вернулся в город. Она решает, что с ним нужно покончить. Реклама и трейлеры этого…