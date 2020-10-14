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Димитри Логотетис
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Фильмография Димитри Логотетиса
Джиу-джитсу: Битва за Землю
боевик, фантастика
2020, США
2.0
Кикбоксер возвращается
боевик, драма
2018, США
4.0
Нью-Йорк, Нью-Йорк
мюзикл, мелодрама, драма
1977, США
8.0
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Николас Кейдж против инопланетян-захватчиков в трейлере фильма «Джиу-джитсу»
Цифровой релиз состоится 20 ноября.
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14 октября 2020 13:43
Кристофер Ламберт снимется в сиквеле «Кикбоксера» с Жаном-Клодом Ван Даммом
Похоже, Жан-Клод Ван Дамм собирается повторить успех франшизы Сильвестра Сталлоне «Неудержимые», объединившей культовых актеров боевиков 80-х: в сиквеле «Кикбоксера» (который
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10 августа 2016 11:27
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