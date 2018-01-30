«Кикбоксер возвращается»: Рецензия Киноафиши

Старые герои и новые злодеи

Фильм прямо продолжает события первой части перезапуска. Курт Слоун (Ален Мусси) становится чемпионом в смешанных боевых искусствах, проявляя невероятную выносливость. После победы его похищают неизвестные, якобы арестовав за убийство Тонг По (злодея из первого фильма). На самом же деле он попадает к очередному негодяю — Томасу Муру (Кристофер Ламберт), который планирует подпольные бои. Курт должен сразиться с непобедимым соперником, которого к тому же накачивают всяческими препаратами. Конечно же, всё устраивают так, что герой не может отказаться от предложения. Но его берётся тренировать не только старый учитель, но и опытнейший боксёр.

Кадр из фильма «Кикбоксёр возвращается»

Новая картина продолжает ровно те же ностальгические тенденции, что задал первый фильм, усиливая и повторяя удачные моменты. При этом приятно осознавать, что авторы учатся на прошлых ошибках, и продолжение выглядит значительно динамичнее. Для начала прибавилось узнаваемых лиц на экране. И пусть создатели следуют всё тому же принципу и отбирают героев в спортивной среде, а не актёрской, почти все уже знают силача Хафтора Бьёрнссона по роли в «Игре престолов». Ну а о Майке Тайсоне и говорить не приходится.

Кадр из фильма «Кикбоксёр возвращается»

Актёрская игра обоих не слишком убедительна, зато брутальность и массивность этих героев на экране зашкаливает. А скрашивают атмосферу Кристофер Ламберт, играющий традиционную для себя роль улыбчивого негодяя, и Жан-Клод Ван Дамм, который по стандартам подобных фильмов хоть и стал калекой, но только набрал от этого опыта. Нетрудно догадаться, что и между ними в определённый момент будет схватка. Ну и, конечно, часть фильма посвящена тренировкам героя, что странно для сиквела. Но, видимо, здесь хотели показать дальнейшее развитие персонажа, а новых способов для этого не придумали. Разве что добавили советы от Майка Тайсона, смешав классику восточных единоборств с боксом. Но больше герой Тайсона особо и не нужен, он просто появляется ненадолго скорее для рекламы фильма, чем для сюжета.

Кадр из фильма «Кикбоксёр возвращается»

При этом съёмки стали значительно лучше. Есть даже несколько очень удачных сцен драк, снятых одним кадром. С учётом старой, но удачно подобранной музыки, смотрятся такие моменты действительно динамично и современно. Хотя не забывают авторы и о чисто классических съёмках тренировок и боёв в духе восьмидесятых-девяностых. Один и тот же ностальгический приём, конечно, работает далеко не для всех. Но любителям старых фильмов, может, придётся и по вкусу, ведь выпускают же «Неудержимых» раз за разом, и франшиза всё ещё пользуется успехом.

Кадр из фильма «Кикбоксёр возвращается»

Но как ни крути, самое интересное в фильме — вступление. По первым кадрам кажется, что режиссёр решил отказаться от идеи серьёзного боевика и пойти по пути гротеска. Танец главного героя с дамой, злодеи, будто сошедшие со страниц комиксов, женщина в плаще в стиле «Матрицы» и драка на крыше в том же стиле. Всё это создаёт милую атмосферу безумия, которая после титров сразу теряется. В процессе фильма, конечно, пару раз будут всплывать подобные настроения, например, в моменте драки с татуированными девушками в купальниках (да, есть даже и такое). Но по большей части «Кикбоксёр» - всё-таки простой файтинг, где не хватает оригинальных идей. Сюжетные ходы опять предсказуемы: тюрьма, пытки, похищение, обучение, превосходящий противник. И финальная схватка будет ровно такой, только с небольшой попыткой добавить чуть больше драмы, на которую не так уж тонко намекали в самом начале. Ожидать хоть что-нибудь новое и оригинальное бесполезно. Но те, кто оценил первую часть, точно получат удовольствие от второй, да и любители старых фильмов с Ван-Даммом найдут отсылки к классике кино.

Алексей Хромов

В российском прокате с 22 февраля 2018-го года.

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