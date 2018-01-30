«Кикбоксер возвращается»: Рецензия Киноафиши
Фильм прямо продолжает события первой части перезапуска. Курт Слоун (Ален Мусси) становится чемпионом в смешанных боевых искусствах, проявляя невероятную выносливость. После победы его похищают неизвестные, якобы арестовав за убийство Тонг По (злодея из первого фильма). На самом же деле он попадает к очередному негодяю — Томасу Муру (Кристофер Ламберт), который планирует подпольные бои. Курт должен сразиться с непобедимым соперником, которого к тому же накачивают всяческими препаратами. Конечно же, всё устраивают так, что герой не может отказаться от предложения. Но его берётся тренировать не только старый учитель, но и опытнейший боксёр.
Новая картина продолжает ровно те же ностальгические тенденции, что задал первый фильм, усиливая и повторяя удачные моменты. При этом приятно осознавать, что авторы учатся на прошлых ошибках, и продолжение выглядит значительно динамичнее. Для начала прибавилось узнаваемых лиц на экране. И пусть создатели следуют всё тому же принципу и отбирают героев в спортивной среде, а не актёрской, почти все уже знают силача Хафтора Бьёрнссона по роли в «Игре престолов». Ну а о Майке Тайсоне и говорить не приходится.
Актёрская игра обоих не слишком убедительна, зато брутальность и массивность этих героев на экране зашкаливает. А скрашивают атмосферу Кристофер Ламберт, играющий традиционную для себя роль улыбчивого негодяя, и Жан-Клод Ван Дамм, который по стандартам подобных фильмов хоть и стал калекой, но только набрал от этого опыта. Нетрудно догадаться, что и между ними в определённый момент будет схватка. Ну и, конечно, часть фильма посвящена тренировкам героя, что странно для сиквела. Но, видимо, здесь хотели показать дальнейшее развитие персонажа, а новых способов для этого не придумали. Разве что добавили советы от Майка Тайсона, смешав классику восточных единоборств с боксом. Но больше герой Тайсона особо и не нужен, он просто появляется ненадолго скорее для рекламы фильма, чем для сюжета.
При этом съёмки стали значительно лучше. Есть даже несколько очень удачных сцен драк, снятых одним кадром. С учётом старой, но удачно подобранной музыки, смотрятся такие моменты действительно динамично и современно. Хотя не забывают авторы и о чисто классических съёмках тренировок и боёв в духе восьмидесятых-девяностых. Один и тот же ностальгический приём, конечно, работает далеко не для всех. Но любителям старых фильмов, может, придётся и по вкусу, ведь выпускают же «Неудержимых» раз за разом, и франшиза всё ещё пользуется успехом.
Но как ни крути, самое интересное в фильме — вступление. По первым кадрам кажется, что режиссёр решил отказаться от идеи серьёзного боевика и пойти по пути гротеска. Танец главного героя с дамой, злодеи, будто сошедшие со страниц комиксов, женщина в плаще в стиле «Матрицы» и драка на крыше в том же стиле. Всё это создаёт милую атмосферу безумия, которая после титров сразу теряется. В процессе фильма, конечно, пару раз будут всплывать подобные настроения, например, в моменте драки с татуированными девушками в купальниках (да, есть даже и такое). Но по большей части «Кикбоксёр» - всё-таки простой файтинг, где не хватает оригинальных идей. Сюжетные ходы опять предсказуемы: тюрьма, пытки, похищение, обучение, превосходящий противник. И финальная схватка будет ровно такой, только с небольшой попыткой добавить чуть больше драмы, на которую не так уж тонко намекали в самом начале. Ожидать хоть что-нибудь новое и оригинальное бесполезно. Но те, кто оценил первую часть, точно получат удовольствие от второй, да и любители старых фильмов с Ван-Даммом найдут отсылки к классике кино.
Алексей Хромов
В российском прокате с 22 февраля 2018-го года.
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