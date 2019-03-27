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Фильм прямо продолжает события первой части перезапуска. Курт Слоун (Ален Мусси) становится чемпионом в смешанных боевых искусствах, проявляя невероятную выносливость. После победы его похищают неизвестные, якобы арестовав за убийство Тонг По (злодея из первого фильма). На самом же деле он попадает к очередному негодяю — Томасу Муру (Кристофер Ламберт), который планирует подпольные бои. Курт должен сразиться с непобедимым соперником, которого к тому же накачивают всяческими препаратами.…