Содержание:

Милен Фармер – Фильмы

- Милен Фармер – «Артур и минипуты»

- Милен Фармер – «Артур и месть Урдалака»

- Милен Фармер – «Страна призраков»

Милен Фармер – Музыка

Милен Фармер – Личная жизнь

Милен Фармер родилась 12 сентября 1961 года в Канаде в семье инженера Макса Готье и домохозяйки Маргерит Мартэн. Она была третьим ребенком из четырех, и первые годы своей жизни провела в городке Пьерфон в окрестностях Монреаля. В начале 70-х годов у отца Милен закончился контракт в Канаде, и вся семья вернулась во Францию и поселилась в городке Вилль-д’Аврэ, что сильно изменило жизнь юной Фармер. Ей пришлось расстаться со своими канадскими друзьями, и после смены обстановки она перестала контактировать с ровесниками, а вместо этого начала регулярно навещать детей-инвалидов в больнице Гарше. Она росла очень подвижной и любила мальчишечьи игры. В 12 лет увлеклась конным спортом, и через пять лет решила посвятить свою жизнь лошадям. Она так и не закончила среднее образование, и бросила лицей в выпускном классе, уехав в Париж. В 1979 году она переехала в Париж, где решила стать актрисой, но потерпела неудачу – ее не приняли ни в кино, ни в театр. Фармер удалось только сняться в нескольких рекламных роликах.

Милен Фармер – Фильмы

В 1994 году Фармер дебютировала как актриса в независимом фильме Лорана Бутонна «Джорджино», но он провалился в прокате и был крайне негативно принят прессой. Певица тяжело переживала неудачу и долгое время не пробовала себя в новых ролях. Тем не менее, она озвучила принцессу Селению в серии фильмов Люка Бессона о мальчике Артуре и волшебных существах минипутах: «Артур и минипуты», «Артур и месть Урдалака» и «Артур и война двух миров». В полноценной кинороли Фармер вновь появилась только в 2018 году – в фильме ужасов Паскаля Ложье «Страна призраков».

Милен Фармер – «Артур и минипуты»

Фэнтези-фильм Люка Бессона 2006 года о мальчике по имени Артур (Фредди Хаймор), который обеспокоен, что дом его бабушки могут отобрать за долги. Чтобы помочь, он отправляется в страну минипутов – маленьких сказочных существ, у которых хранятся сокровища его дедушки. Там он знакомится с принцессой Селенией, которую во французской версии озвучивает Милен Фармер, и принцем Барахлюшем (озвучка: Джимми Фэллон), вместе с которыми идет в запретный город Некрополис. Но там их ожидает ужасный император Урдалак (озвучка: Дэвид Боуи).

Милен Фармер – «Артур и месть Урдалака»

Фэнтези-фильм Люка Бессона 2009 года о мальчике по имени Артур (Фредди Хаймор), который на этот раз проходит тесты племени Бонго Матасалаи, чтобы соединиться с природой и, дождавшись десятого лунного цикла, снова встретиться с Селенией (французская озвучка: Милен Фармер). Артур дожидается окончания лунного цикла, но его папа, обеспокоенный здоровьем мальчика, велит ему вернуться домой с каникул. Перед отъездом мальчик успевает получить от крохотного паучка зернышко риса с надписью Help и понимает, что его любимой и всем минипутам грозит опасность. Он все же садится в машину к родителям, но как только они отворачиваются, накрывает своего пса Альфреда одеялом, чтобы мама и папа подумали, что это он, и выскальзывает из машины.

Милен Фармер – «Страна призраков»

Фильм ужасов Паскаля Ложье 2018 года. Полин (Милен Фармер) с дочерьми Бет (Кристал Рид) и Верой (Анастасия Филлипс) наследует дом своей покойной тети Кларисс. В первую же ночь в их новое жилище проникают убийцы, и Полин вынуждена отчаянно сражаться за жизнь своих дочерей. Они остаются живы, но это происшествие отражается на психике и судьбах всех трех героинь. Судьба разводит их друг от другоа: Бет становится известной писательницей в жанре ужасов, а Вера погружиется в психическое расстройство на почве непроходящей паранойи. Однако 16 лет спустя мать и дочери решаются вновь вернуться в злосчастный дом, и на них обрушивается новое потрясение. Вера уверяет, что призраки убийц до сих пор в доме и просит сестру помочь, но Бет не воспринимает ее причитания всерьез. Но ей приходится поверить сестре, когда Вера впадает в очередной припадок, и невидимое существо ломает ей пальцы.

Милен Фармер – Музыка

Музыкальная карьера Фармер взлетела очень быстро, после знакомства с режиссером Лораном Бутонна в 1984 году. Он стал автором ее дебютного сингла «Maman a tort», который стал самым продаваемым во Франции. Клип в стиле 18 века, снятый на песню Libertine, имел оглушительный успех и заложил основу куртуазного образа певицы. Уже в 1988 году Фармер стала «Певицей года» в родной Франции, продолжив выпускать синглы миллионными тиражами и снимать исторические клипы по 8-10 минут. Популярность певицы вышла далеко за пределы Франции и полюбилась слушателям во всем мире. Всего за свою карьеру Фармер выпустила 10 студийных альбомов и 62 сингла, а кроме того, 6 концертных альбомов.

Милен Фармер – Личная жизнь

Фармер скрывает свою личную жизнь от прессы, и долгое время мировая общественность была уверена, что певицу и ее продюсера Буттону связывают личные взаимоотношения. На съемках фильма «Джорджино» партнером начинающей актрисы стал молодой американский актер и музыкант Джефф Дальгрен, с которым она вскоре уехала в США. Фармер также приписывали роман с британским темнокожим певцом Силом. В 2002 году она сошлась с продюсером Бенуа ди Сабатино, но открыто заявляла, что не заинтересована в официальном браке и детях.