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Кристал Рид

Crystal Reed
Кристал Рид
Кристал Рид Crystal Reed
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Дата рождения
6 февраля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Кристал Рид

Содержание: 
Кристал Рид - Фильмы
  - Кристал Рид - «Волчонок»
  - Кристал Рид - «Готэм»
  - ​​​​​​​Кристал Рид - «Страна призраков»
​​​​​​​Кристал Рид – Личная жизнь

Кристал Рид родилась 6 февраля 1985 года в городе Роузвилль, штат Мичиган, США. С раннего детства она занималась танцами и была капитаном в средней школе, а также участвовала в постановках местного театрального сообщества. Получила образование в Университете Уэйн-стейт, после чего переехала в Чикаго, где начала актерскую карьеру, однако в декабре 2008 года переехала в Голливуд, где к ней пришел долгожданный успех.

Кристал Рид - Фильмы

После ряда незаметных проектов в 2010 году Рид появилась в эпизодической роли в криминальных телесериалах «C.S.I.: Место преступления», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк». После этого она приняла участие в проекте «Риццоли и Айлс» о двух женщинах-детективах отдела убийств в Бостоне. Первую большую роль Рид получила в 2011 году в сериале «Волчонок», где сыграла возлюбленную главного героя, превращенного в оборотня. Также актриса появилась в романтической комедии Глена Фикарры и Джона Рекуа «Эта дурацкая любовь». С 2017 году снимается в сериале «Готэм» по мотивам знаменитых комиксов о Бэтмане. В 2018 году на экраны также вышел фильм ужасов «Страна призраков», в котором Рид сыграла одну из ведущих ролей.

Кристал Рид - «Волчонок»

Подростковый мистико-драматический телесериал, снятый в США. Премьера состоялась 5 июня 2011 года после церемонии вручения наград «MTV Movie Awards», шоу просуществовало 6 сезонов. Шестнадцатилетний Скотт Макколл (Тайлер Пози) однажды ночью оказывается в лесу и подвергается нападению огромного зверя, похожего на волка. Вскоре Скотт начинает замечать в себе некоторые изменения, такие как усиленный слух и сила, способность к быстрой регенерации и ускоренные рефлексы. С помощью своего лучшего друга Стайлза (Дилан О`Брайен) и загадочного оборотня Дерека (Тайлер Хеклин) он должен научиться контролировать себя, чтобы защитить свою семью, друзей и любимую девушку Эллисон (Кристал Рид). Им всем угрожает оборотень, который напал на Скотта, превратив его в себе подобного.

Кристал Рид - «Готэм»

Американский криминальный сериал, стартовавший в 2014 году, снятый по мотивам серии комиксов DC о Бэтмене. Новый сотрудник полиции Джеймс Гордон (Бенджамин Маккензи) расследует убийство Томаса и Марты Уэйн и знакомится с их сыном Брюсом (Давид Мазоуз), находящимся на попечении дворецкого Альфреда Пенниуорта (Шон Пертви). Он углубляется в криминальный мир Готэма, завязывает дружбу с сиротой Брюсом и оказывает на него сильное влияние, которое впоследствии делает из него Бэтмена. После этого Гордон имеет дело с серией событий, которые тайно организуются Тео Галаваном (Джеймс Фрейн) и его сестрой Табитой (Джессика Лукас) как часть тщательно продуманного плана принять похитить мэра Обри Джеймса и поставить на его место своего человека. Также полицейский сталкивается с Кармайном Фальконе и его дочерью Софией (Кристал Рид), которая сближается с Гордоном.

Кристал Рид - «Страна призраков»

Фильм ужасов Паскаля Ложье 2018 года. Полин (Милен Фармер) с дочерьми Бет (Кристал Рид) и Верой (Анастасия Филлипс) наследует дом своей покойной тети Кларисс. В первую же ночь в их новое жилище проникают убийцы, и Полин вынуждена отчаянно сражаться за жизнь своих дочерей. Они остаются живы, но это происшествие отражается на психике и судьбах всех трех героинь. Судьба разводит их друг от другоа: Бет становится известной писательницей в жанре ужасов, а Вера погружиется в психическое расстройство на почве непроходящей паранойи. Однако 16 лет спустя мать и дочери решаются вновь вернуться в злосчастный дом, и на них обрушивается новое потрясение. Вера уверяет, что призраки убийц до сих пор в доме и просит сестру помочь, но Бет не воспринимает ее причитания всерьез. Но ей приходится поверить сестре, когда Вера впадает в очередной припадок, и невидимое существо ломает ей пальцы.

Кристал Рид – Личная жизнь

С 2011 по 2013 год встречалась с коллегой по телесериалу «Волчонок» Дэниелом Шарманом. После разрыва с актером Рид начала отношения с телеведущим Дарреном Макмалленом.

Интересные факты о Кристал Рид

Сериал «Волчонок» был снят в по мотивам одноимённого фильма 1985 года по заказу канала MTV.

«Готэм» стал одним из трёх телесериалов по мотивам комиксов DC, вышедших на экраны в 2014 году. Двумя другими были «Константин» и «Флэш».

Актриса Тейлор Хиксон, исполнившая роль юной Веры в фильме «Страна призраков» пострадала в результате несчастного случая на съемках картины, в результате чего левая сторона ее лица навсегда осталась изуродованной.

Фильмография Кристал Рид
Страна призраков
Страна призраков
мистика, ужасы 2018, Франция / Канада
8.0
Одержимая
Одержимая
триллер 2013, США
6.0
По признакам совместимости
По признакам совместимости
мелодрама, комедия 2012, США
5.0
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