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«Страна призраков»: Рецензия Киноафиши

16 марта 2018 00:00
«Страна призраков»: Рецензия Киноафиши
Призрачные мечты

Новый фильм режиссера «Мучениц» выходит за привычные жанровые рамки, поэтому воспринимать «Страну призраков» исключительно как хоррор – нельзя. Главные достоинства картины не связаны с чувством страха, по которой принято оценивать фильмы подобной тематики, они доходят до степени воздействия совершенно иного уровня. По меньшей мере – это качественный психологический триллер, удачно вписанный в действительно пугающую историю. И здесь слово «действительно» играет ключевое значение – страшно видеть не куклу, впившуюся в тебя взглядом, страшно видеть куклой реального человека, что воспроизведено в «Стране призраков» буквально.

Кадр из фильма «Страна призраков»
Кадр из фильма «Страна призраков»

Жизнь главной героини фильма – типичная мечта: роскошный дом, успешная карьера, любящий муж и сын. Но идеальный мир популярной писательницы Бэт рушится в одночасье, когда она возвращается в дом, где в далеком детстве с ее семьей произошла ужасная трагедия. Дом – здесь, как и полагается в фильмах ужасов, исполняет роль центрального места действия. Пугающий своей странностью он явно сулит что-то недоброе еще в самом начале фильма – героини получают его в наследство от своей тети. На фоне многих представителей подобного жанра, где сюжетные линии не подчиняются какой-либо логике, сценарий Паскаля Ложье выглядит вполне внятным, и что особенно приятно – сосредоточенным на деталях.

Кадр из фильма «Страна призраков»
Кадр из фильма «Страна призраков»

Кажется, что в «Стране призраков» не осталось ничего не удостоенного режиссерского внимания. Самые главные переклички существуют между двумя домами, они работают на контрасте, точно так же, как и смотрятся в кадре две сестры – успешная красотка Бэт и измученная страданиями Вера. Рыжеволосая французская звезда Милен Фармер привнесла значительное количество загадочности в роль матери главной героини.

Кадр из фильма «Страна призраков»
Кадр из фильма «Страна призраков»

Нашумевших «Мучениц» Паскаля Ложье некогда назвали одним из самых страшных фильмов в истории кинематографа, но не стоит рассчитывать, на то что «Страна призраков» продолжит эти традиции. Новая картина режиссера не рассчитана на любителей биться в истерической конвульсии во время киносеанса. Хотя, кто знает, как зритель воспримет сцены жестокости, которых в фильме предостаточно, ведь виновники семейной трагедии здесь – не просто бесчеловечные убийцы, но еще очевидные психи с извращенными методами насилия.

Кадр из фильма «Страна призраков»
Кадр из фильма «Страна призраков»

Еще более привлекательным достоинством сценария многие сочтут его непредсказуемость, что безусловно является важным критерием для качественного хоррора. Если герой остается наедине с подвалом в четыре утра, а где-то резко замурлыкала кошка – вы смотрите среднестатистический фильм ужасов, и скорей всего, как бы грустно это не звучало, это его кульминация. Ложье избегает подобных штампов, начало трагического инцидента будет скрыто от глаз – камера переместится на одно из окон дома, и звуки, доносящиеся из комнаты еще больнее ударят по вашим ушам, а воображение нарисует еще более зверскую картину, чем вы увидите сами в следующем кадре.

Кадр из фильма «Страна призраков»
Кадр из фильма «Страна призраков»

Смыслы, связанные с подсознанием, принципиально важны режиссеру. В его новом фильме постоянно перекликаются – мечты о возможном счастье и жестокая беспросветная реальность. Взаимопроникая друг в друга, они оставляют после себя сотни вопросов, трудно объясняемых в рамках безспойлерной рецензии. Разгадывать загадки «Страны призраков» необычайно увлекательно, ведь автор подкидывает подсказки на каждом углу, и внимательный зритель разглядит главную тайну нового фильма Паскаля Ложье в его названии.

Варвара Цыпина

В российском прокате с 15 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Страна призраков»

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