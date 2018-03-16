«Страна призраков»: Рецензия Киноафиши

Призрачные мечты

Новый фильм режиссера «Мучениц» выходит за привычные жанровые рамки, поэтому воспринимать «Страну призраков» исключительно как хоррор – нельзя. Главные достоинства картины не связаны с чувством страха, по которой принято оценивать фильмы подобной тематики, они доходят до степени воздействия совершенно иного уровня. По меньшей мере – это качественный психологический триллер, удачно вписанный в действительно пугающую историю. И здесь слово «действительно» играет ключевое значение – страшно видеть не куклу, впившуюся в тебя взглядом, страшно видеть куклой реального человека, что воспроизведено в «Стране призраков» буквально.

Кадр из фильма «Страна призраков»

Жизнь главной героини фильма – типичная мечта: роскошный дом, успешная карьера, любящий муж и сын. Но идеальный мир популярной писательницы Бэт рушится в одночасье, когда она возвращается в дом, где в далеком детстве с ее семьей произошла ужасная трагедия. Дом – здесь, как и полагается в фильмах ужасов, исполняет роль центрального места действия. Пугающий своей странностью он явно сулит что-то недоброе еще в самом начале фильма – героини получают его в наследство от своей тети. На фоне многих представителей подобного жанра, где сюжетные линии не подчиняются какой-либо логике, сценарий Паскаля Ложье выглядит вполне внятным, и что особенно приятно – сосредоточенным на деталях.

Кадр из фильма «Страна призраков»

Кажется, что в «Стране призраков» не осталось ничего не удостоенного режиссерского внимания. Самые главные переклички существуют между двумя домами, они работают на контрасте, точно так же, как и смотрятся в кадре две сестры – успешная красотка Бэт и измученная страданиями Вера. Рыжеволосая французская звезда Милен Фармер привнесла значительное количество загадочности в роль матери главной героини.

Кадр из фильма «Страна призраков»

Нашумевших «Мучениц» Паскаля Ложье некогда назвали одним из самых страшных фильмов в истории кинематографа, но не стоит рассчитывать, на то что «Страна призраков» продолжит эти традиции. Новая картина режиссера не рассчитана на любителей биться в истерической конвульсии во время киносеанса. Хотя, кто знает, как зритель воспримет сцены жестокости, которых в фильме предостаточно, ведь виновники семейной трагедии здесь – не просто бесчеловечные убийцы, но еще очевидные психи с извращенными методами насилия.

Кадр из фильма «Страна призраков»

Еще более привлекательным достоинством сценария многие сочтут его непредсказуемость, что безусловно является важным критерием для качественного хоррора. Если герой остается наедине с подвалом в четыре утра, а где-то резко замурлыкала кошка – вы смотрите среднестатистический фильм ужасов, и скорей всего, как бы грустно это не звучало, это его кульминация. Ложье избегает подобных штампов, начало трагического инцидента будет скрыто от глаз – камера переместится на одно из окон дома, и звуки, доносящиеся из комнаты еще больнее ударят по вашим ушам, а воображение нарисует еще более зверскую картину, чем вы увидите сами в следующем кадре.

Кадр из фильма «Страна призраков»

Смыслы, связанные с подсознанием, принципиально важны режиссеру. В его новом фильме постоянно перекликаются – мечты о возможном счастье и жестокая беспросветная реальность. Взаимопроникая друг в друга, они оставляют после себя сотни вопросов, трудно объясняемых в рамках безспойлерной рецензии. Разгадывать загадки «Страны призраков» необычайно увлекательно, ведь автор подкидывает подсказки на каждом углу, и внимательный зритель разглядит главную тайну нового фильма Паскаля Ложье в его названии.

Варвара Цыпина

В российском прокате с 15 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Страна призраков»