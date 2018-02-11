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Квнщики
Отзывы о фильме «Квнщики»
Квнщики
2018 / Россия
6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Андрей
11 февраля 2018, 15:09
люблю КВН, но не понял идеи фильма ;((
вроде и картинка приятная, и актёры молодцы... понял лишь то, что как же плохо ребятам живётся! что из-за "дурацкого квна" и учатся на двойки, и поддержки нет от универов (ни финансовой, ни даже моральной), и из-за этого им приходится курить траву, употреблять алкоголь и никотин, занимать деньги!
а ведь, как говорит уважаемый Гусман: "их этому никто не учил!?" - жизнь тяжелая научила!
из уважения к любимой игре - без оценки оставлю фильм!
11 февраля 2018, 15:09
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вроде и картинка приятная, и актёры молодцы... понял лишь то, что как же плохо ребятам живётся! что из-за "дурацкого квна" и учатся на двойки, и поддержки нет от универов (ни финансовой, ни даже моральной), и из-за этого им приходится курить траву, употреблять алкоголь и никотин, занимать деньги!
а ведь, как говорит уважаемый Гусман: "их этому никто не учил!?" - жизнь тяжелая научила!
из уважения к любимой игре - без оценки оставлю фильм!
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