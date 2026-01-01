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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Юлия Ахмедова
Yuliya Akhmedova
Киноафиша
Персоны
Юлия Ахмедова
Юлия Ахмедова
Yuliya Akhmedova
Дата рождения
28 ноября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Кант, СССР
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.7
Квнщики
(2018)
6.5
Stand Up
(2013)
6.3
Открытый микрофон
(2017)
Фильмография Юлия Ахмедова
Фем.doc
Фем.doc
документальный
2021, Россия
Нам надо серьезно поговорить
телешоу
2020, Россия
6.7
Квнщики
Kvnshchiki
комедия
2018, Россия
6.3
Открытый микрофон
комедия, телешоу
2017, Россия
6.5
Stand Up
комедия, телешоу
2013, Россия
3.6
Comedy Баттл
телешоу
2011, Россия
5.4
Универ
комедия
2008, Россия
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Другие проекты Юлия Ахмедова
18+
Юлия Ахмедова. Сольный Stand Up концерт в Воронеже
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